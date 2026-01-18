Amazon Sale : ॲमेझॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल सुरू! चक्क 80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर; कोणत्या वस्तु किती स्वस्त? सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर

Great Republic Day Sale Discount Offers : अॅमेझॉन इंडियाने ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 सुरू केला आहे. स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन, घरगुती उपकरणे, किराणा सामान आणि बरेच काही... सर्व कॅटेगरींमध्ये 80% पर्यंत सूट मिळत आहेत. हे सेल म्हणजे खरेदीदारांसाठी खऱ्या अर्थाने सुवर्णसंधी आहे.स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खास ऑफर्सनवीन iPhone 17 Pro फक्त 1,25,400 रुपयांत, iPhone 17 Pro Max 1,40,400 मध्ये, तर iPhone 17 Air 91,249 रुपयांत मिळत आहे. याशिवाय Samsung Galaxy A55 5G 23,999 पासून, OnePlus 15 68,999 आणि iQOO 15 65,999 रुपयांत उपलब्ध आहे. बँक डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, नो कॉस्ट EMI आणि Amazon Pay Later सगळे स्टॅक करून आणखी बचत करा!.Whatsapp मध्ये होतोय मोठा बदल! येत आहे Youtube सारखं फीचर; काय आहे अन् कसं वापरायचं? पाहा.घराला स्मार्ट बनवायचे असेल तर ही आहे योग्य वेळSony, Samsung, LG, TCL सारख्या ब्रँड्सच्या स्मार्ट टीव्हीवर 65% पर्यंत सूट, QLED आणि Mini LED टीव्ही 38,990 रुपयांपासून सुरू आहे. प्रोजेक्टर 75% ऑफ, हेडफोन्स आणि इअरबड्स 70% पर्यंत स्वस्त मिळतायत. लॅपटॉप (ASUS, HP, Dell, Lenovo) 45% ऑफ, गेमिंग लॅपटॉप 72,990 पासून, टॅबलेट 50% ऑफ आणि स्मार्टवॉच फिटनेस ट्रॅकर 60% सूटसह मिळत आहेत.घरगुती उपकरणांमध्येही जबरदस्त डिस्काउंटवॉशिंग मशीन आणि डिशवॉशर 50% ऑफ, रेफ्रिजरेटर 55%, मायक्रोवेव्ह आणि चिमणी 65%, स्वयंपाकघरातील भांडी इतर सामान 50% पर्यंत स्वस्त आहे. रोजच्या गरजा पूर्ण करायच्या वस्तूंवरील ही ऑफर अजिबात चुकवू नका.HDFC ग्राहकांसाठी रेड अलर्ट! जर 'ही' 1 चूक कराल तर डायरेक्ट बँक अकाऊंट होईल रिकामं; आजवरच्या सर्वांत मोठ्या फ्रॉडबद्दल दिली माहिती.फॅशन आणि ब्युटी डिस्काउंटLevi’s, BIBA, Skechers, L’Oréal Paris, Casio, American Tourister सारख्या ब्रँड्सवर 50 ते 80% सूट आहे. 45 लाखांहून अधिक स्टाइल्सवर कूपन्स आणि प्रीपेड ऑर्डरवर अतिरिक्त कॅशबॅक मिळेलअॅमेझॉनने यावेळी AI पावर्ड शॉपिंग टूल्स आणले आहेत. Rufus, Lens AI, AI Review Highlights आणि View in Your Room ज्यामुळे खरेदी आणखी सोपी आणि मजेदार होईल..End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती.प्राइम मेंबर्ससाठी तर खास फायदे आहेत. फास्ट डिलिव्हरी, 5% अनलिमिटेड कॅशबॅक (Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्डवर), आणि सर्वात उत्तम डील्समध्ये अर्ली अॅक्सेस मिळेल. प्राइम मेंबरशिप फक्त 1,499 रुपयांत (वर्षभर), Prime Lite 799 आणि Shopping Edition 399 रुपयांत. हा सेल आता लाईव्ह आहे. 8PM स्पेशल डील्स, टॉप रिपब्लिक डील्स आणि प्राइम एक्सक्लुझिव्ह ऑफर्स चेक करा. वेळ कमी आहे, पण डिस्काउंट मोठा आहे बर का...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.