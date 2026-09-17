Amazon ने भारतात लाँच केले AI-powered 'Alexa+!' हिंदी आणि हिंग्लिश सपोर्टसह सर्व युजर्ससाठी मोफत उपलब्ध...

Amazon Alexa: जागतिक टेक दिग्गज अमेझॉनने (Amazon) भारतात आपल्या व्हॉईस असिस्टंटची नवीन आणि अत्यंत प्रगत आवृत्ती 'Alexa+' अधिकृतपणे लाँच केली आहे. भारतात ॲलेक्साच्या स्थापनेला ८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीने हा मोठा जनरेटिव्ह AI-आधारित अपग्रेड सादर केला आहे. विशेष म्हणजे, भारताबाहेर जागतिक स्तरावर 'Alexa+' सादर करण्याची ही अमेझॉनची पहिलीच वेळ आहे.सध्या अर्ली-ॲक्सेस टप्प्यादरम्यान ही सेवा भारतातील सर्व युजर्ससाठी पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अर्ली-ॲक्सेसचा कालावधी संपल्यानंतरही अमेझॉन प्राईम (Amazon Prime) सदस्यांसाठी 'Alexa+' कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय मोफत उपलब्ध राहील..हिंदी अन् हिंग्लिश भाषेचा सपोर्ट (Language Support)भारतीय बाजारपेठ लक्षात घेऊन अमेझॉनने या AI असिस्टंटमध्ये भाषा क्षमतेवर विशेष भर दिला आहे-नैसर्गिक संवाद: 'Alexa+' लाँच होताच हिंदी आणि हिंग्लिश (हिंदी+इंग्रजी मिश्रित) भाषा सहज समजून उत्तरे देऊ शकते.भविष्यातील अपडेट्स: येत्या काळात भारतातील इतर प्रादेशिक भाषांचा सपोर्टही यात जोडला जाणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे..Lava Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् कर्व्ह्ड एमोलेड डिस्प्ले! Lava चा 5G स्मार्टफोन लवकरच होणार लाँच! किंमत फक्त... .Amazon Now सह डायरेक्ट एकत्रीकरण (Quick-Commerce Integration)'Alexa+' आणि 'Amazon Now' (क्विक-कॉमर्स सेवा) एकत्र आणणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला आहे-थेट कार्टमध्ये वस्तू जोडणे: युजर्स संभाषणादरम्यान वस्तूंची मागणी करू शकतात. ॲलेक्सा संवाद समजून मागितलेल्या वस्तू थेट Amazon Now च्या कार्टमध्ये (Cart) समाविष्ट करेल.सुरक्षित ऑर्डर Confirmation: ॲलेक्सा स्वतःहून परस्पर ऑर्डर प्लेस करणार नाही. ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी युजर्सला स्वतःच्या आवाजात (Manual Voice Confirmation) अंतिम मंजुरी द्यावी लागेल..स्मार्ट क्षमता अन् पर्सनलायझेशन (Advanced AI Features)संदर्भ लक्षात ठेवण्याची क्षमता: जुन्या व्हॉईस असिस्टंटच्या तुलनेत 'Alexa+' अधिक जटिल (Complex) प्रश्न समजून घेऊ शकते. संभाषणाचा जुना संदर्भ लक्षात ठेवून हे उत्तर देते, त्यामुळे युजर्सना वारंवार सूचना सांगाव्या लागत नाहीत.वैयक्तिक पसंतीची आठवण: युजर्सने शेअर केलेली महत्त्वाची माहिती आणि आवडीनिवडी ॲलेक्सा लक्षात ठेवते, ज्यामुळे भविष्यातील संभाषण जास्त वैयक्तिक आणि सोपे होते.स्मार्ट होम कंट्रोल: घरातील सुसंगत (Compatible) स्मार्ट होम डिव्हाइसेस नियंत्रित करणे, विविध कामे पूर्ण करणे आणि प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे देणे यात हा असिस्टंट पूर्णपणे सक्षम आहे..नवीन उपकरणांमध्ये इन-बिल्ट सुविधा (Device Compatibility)अमेझॉनच्या नवीन जनरेशनच्या सर्व ग्राहक हार्डवेअर उपकरणांमध्ये, जसे की नवीन फायर (Fire) टीव्ही आणि Echo डिव्हाइसेसमध्ये, 'Alexa+' आधीपासूनच इन-बिल्ट (Out-of-the-box) उपलब्ध असणार आहे..Solar Panel: 5kW सोलर पॅनलवरून महिन्यात किती युनिट वीज तयार होते? सबसिडी किती मिळते? पाहा संपूर्ण गणित! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.