फोनमध्ये अँड्रॉइड अपडेट होण्यापूर्वी ही माहिती जरूर वाचा; अन्यथा होईल नुकसान

पुणे : टेक्नोलॉजीबरोबरच त्याच्याशी संबंधित सायबर क्राइमही वाढत आहे. आज आपण इंटरनेटवर सायबर सिक्युरिटीच्या धोक्यांपैकी एक म्हणजे स्पायवेअर देखील आहे. लोकांच्या नजरेतून स्वत: ला दूर ठेवण्यासाठी मालवेयरचे हे अतिशय विशिष्ट प्रकार एक्सीलेंट आहेत. याद्वारे, हॅकर्स डिव्हाइसवर एक्सेस प्राप्त करतात. नुकतेच नवे डिक्सवर अँड्रॉइड सिस्टम फॉर्म. हे फोनवरील सर्व डेटा आणि परवानग्या एक्सेस करीत आहे. झिम्पेरियम झेडॅलॅबच्या सुरक्षा संशोधकांनी ते बंद केले आणि त्यास फेकसयसपेटकरार दिले आहे. अहवालानुसार, संशयित स्पायवेअरचे परिणाम जीवघेणा असू शकतात. बॅकग्राउंडमध्ये काम करते हे टूल अँड्रॉइड सिस्टम अपडेट मालवेयरद्वारे डिव्हाइसमध्ये काहीही करणे शक्य आहे. एकदा यूजरच्या फोनमध्ये इंस्टॉल झाल्यानंतर हे टूल विशेष लक्ष न घेता बॅकग्राउंडमध्ये कार्य करते. सामान्यत: यूजरला ‘searching for update…’ अशी एक सूचना लिहिलेली दिसते. म्हणूनच, हे अशा प्रकारे सादर केले गेले आहे की कोणताही सामान्य यूजर व्हॅलिडिटी सिस्टम अपडेट नोटिफिकेशन सूचनांचा सहजपणे चुकीचा अर्थ लावू शकतो. एकदा इंस्टॉल झाल्यानंतर, हे टूल एखाद्या व्यक्तीच्या डिव्हाइसवर डायरेक्ट रूट देणासाठी एक्टिव होते. म्हणूनच सायबर सुरक्षा संशोधकाचा असा विश्वास आहे की हे टूल खरोखर स्पायवेअर आहे, सामान्यपणे आढळलेले अधिक मास -मार्केट स्टॉकरवेअर नाही. खाते रिक्त करू शकता यूजरच्या एसएमएस इनबॉक्समध्ये फेकसियसअपडेट प्रवेश करत आहे. म्हणूनच, शक्यतो बँकिंग आणि आर्थिक फसवणूकीसाठी ओटीपी चोरीला जाऊ शकते. तथापि, टूलचे स्वरूप पाहता झिम्पेरियम संशोधकांचा असा युक्तिवाद आहे की हे कदाचित आर्थिक फायद्यासाठी तयार केलेले मालवेयर असू शकत नाही. यूजरचे फोटो आणि व्हिडिओ फाइल्समध्ये प्रवेश करणे, लाइव्ह कॉल रेकॉर्ड करणे आणि अँड्रॉइड फोन कॅमेर्‍यांसह स्निपेट सक्रिय करणे यासह फेकसयस अपडेटची मुख्य क्षमता यामागचे कारण आहे. म्हणून ते सर्व डेटा, पैसे चोरू शकते आणि आपल्याला नकळत आपले प्रायव्हेट मुमेंट्स रेकॉर्ड करू शकते. फोनवरून इनवैलिड ऍप्स काढा तथापि, हे किती व्यापकपणे पसरले आहे हे अद्याप समजू शकलेले नाही. यूजरनी त्यांच्या फोनच्या कंटेंट बद्दल सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ऑफिशियल अपडेटसाठी नियमितपणे तपासा, आपल्याला वैध वाटणार नाही असे सर्व अ‍ॅप्स काढा. आपल्याला खात्री नसलेली कंटेंट डाउनलोड करणे टाळा आणि आपण यापूर्वी सत्यापित करू शकत नसलेल्या लिंकवर क्लिक करणे देखील टाळा.

Web Title: Android system update spyware may cause your account to become empty follow these steps to avoid it