Mobile Theft : आता मोबाईल चोरांची खैर नाही! स्वतः परत आणून देणार चोरलेला फोन; गुगलने आणलेले नवे Theft Protection फीचर्स पाहा

गुगलने अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी आणलेले हे 'फेल्ड ऑथेंटिकेशन लॉक' (Failed Authentication Lock) आणि चोरी संरक्षणसाठी फीचर्स आणले आहेत..जर एखाद्या चोराने तुमचा मोबाइल चोरून नेला..आणि फोन अनलॉक करण्यासाठी वारंवार चुकीचा पासवर्ड, पिन किंवा पॅटर्न टाकला तर नवीन Failed Authentication Lock फीचर सक्रिय होते. ठराविक वेळा चुकीचे प्रयत्न झाल्यास फोन आपोआप पूर्णपणे लॉक होतो, ज्यामुळे चोराला तुमच्या वैयक्तिक डेटापर्यंत पोहोचणे अशक्य होते. Google Blog नुसार हे फिचर 'ब्रूट फोर्स' हल्ल्यांपासून संरक्षण देते..एआय 'स्नॅच डिटेक्शन'गुगलने यामध्ये प्रगत Artificial Intelligence (AI) चा वापर केला आहे. जर कोणी तुमच्या हातातून फोन हिसकावून धावण्याचा, गाडीवर किंवा कारमधून वेगाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तर फोनमधील सेन्सर्स ही 'हिसकावण्याची हालचाल' (Snatching Motion) ओळखतात. अशी हालचाल आढळताच स्क्रीन आपोआप लॉक होते, जेणेकरून चोर फोन वापरू शकणार नाही..Viral : तुमच्या बँकेच्या कागदपत्रात वाटले जातायत रस्त्यावरचे खाद्यपदार्थ; व्हायरल फोटोमुळे पसरली 'डेटा प्रायव्हसी'ची भीती, प्रकरण काय?.ऑफलाईन डिव्हाइस लॉकअनेकदा चोर फोन चोरल्यानंतर लगेच तो इंटरनेटपासून डिस्कनेक्ट करतात किंवा एअरप्लेन मोडवर टाकतात जेणेकरून त्याला ट्रॅक करता येऊ नये. मात्र नवीन अपडेटनुसार जर तुमचा फोन बराच वेळ इंटरनेटपासून डिस्कनेक्ट राहिला तर तो सुरक्षिततेसाठी आपोआप लॉक होतो. हे फीचर चोरांना डिव्हाइसचा गैरवापर करण्यापासून रोखते..Shivaji Maharaj Sisters : शिवरायांना किती बहीणी होत्या? पुढे त्यांचे काय झाले...'हा' इतिहास तुम्ही कुठेच वाचला नसेल, आज नक्की पाहा.फॅक्टरी रिसेट प्रोटेक्शनमध्ये सुधारणाचोर अनेकदा फोन फॉरमॅट करून विकण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र नवीन सुरक्षा अपडेटमुळे तुमच्या परवानगीशिवाय किंवा गुगल क्रेडेंशियल्सशिवाय फोन फॅक्टरी रिसेट करणे आता अत्यंत कठीण झाले आहे. यामुळे चोरीचा फोन बाजारात विकणे चोरांसाठी कठीण होईल आणि पर्यायाने फोन चोरीच्या घटनांना आळा बसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.