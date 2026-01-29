विज्ञान-तंत्र

Mobile Theft : आता मोबाईल चोरांची खैर नाही! स्वतः परत आणून देणार चोरलेला फोन; गुगलने आणलेले नवे Theft Protection फीचर्स पाहा

Failed Authentication Lock Feature : गुगलने अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी आणलेले हे 'फेल्ड ऑथेंटिकेशन लॉक' (Failed Authentication Lock) आणि इतर चोरी संरक्षण फीचर्स काय आहेत आणि कसे वापरायचे जाणून घ्या सविस्तर
Saisimran Ghashi
गुगलने अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी आणलेले हे 'फेल्ड ऑथेंटिकेशन लॉक' (Failed Authentication Lock) आणि चोरी संरक्षणसाठी फीचर्स आणले आहेत..
जर एखाद्या चोराने तुमचा मोबाइल चोरून नेला..आणि फोन अनलॉक करण्यासाठी वारंवार चुकीचा पासवर्ड, पिन किंवा पॅटर्न टाकला तर नवीन Failed Authentication Lock फीचर सक्रिय होते. ठराविक वेळा चुकीचे प्रयत्न झाल्यास फोन आपोआप पूर्णपणे लॉक होतो, ज्यामुळे चोराला तुमच्या वैयक्तिक डेटापर्यंत पोहोचणे अशक्य होते. Google Blog नुसार हे फिचर 'ब्रूट फोर्स' हल्ल्यांपासून संरक्षण देते.

