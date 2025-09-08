विज्ञान-तंत्र

iPhone 17 लॉन्चपूर्वीच Apple अडचणीत; कंपनीवर कॉपीराइटचा खटला दाखल, ग्राहकांसोबत मोठी.....नेमकं प्रकरण काय?

Apple OpenELM lawsuit authors pirated books before iPhone17 : अॅपल कंपनीवर एआय मॉडेल ओपनईएलएमला चोरलेल्या पुस्तकांवर प्रशिक्षित केल्याचा आरोप झाला आहे.
Apple OpenELM lawsuit authors pirated books before iPhone17

Apple OpenELM lawsuit authors pirated books before iPhone17

Summary

  • उद्या आयफोन 17 चे लॉंच आहे

  • त्याआधीच कंपनीवर मोठे संकट आले आहे

  • अॅपल कंपनीव खटला दाखल झाला आहे

अॅपल कंपनीवर पुन्हा एकदा मोठी अडचण आली आहे. आयफोन 17 ची जोरदार तयारी सुरू असताना कंपनीवर कॉपीराइटचा आरोप झाला आहे. दोन लेखकांनी अमेरिकेच्या कोर्टात अॅपलवर तक्रार दाखल केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की अॅपलने त्यांच्या एआय मॉडेलला शिकवण्यासाठी लेखकांच्या पुस्तकांची चोरलेली प्रत वापरली

