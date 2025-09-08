iPhone 17 लॉन्चपूर्वीच Apple अडचणीत; कंपनीवर कॉपीराइटचा खटला दाखल, ग्राहकांसोबत मोठी.....नेमकं प्रकरण काय?

उद्या आयफोन 17 चे लॉंच आहेत्याआधीच कंपनीवर मोठे संकट आले आहेअॅपल कंपनीव खटला दाखल झाला आहे.अॅपल कंपनीवर पुन्हा एकदा मोठी अडचण आली आहे. आयफोन 17 ची जोरदार तयारी सुरू असताना कंपनीवर कॉपीराइटचा आरोप झाला आहे. दोन लेखकांनी अमेरिकेच्या कोर्टात अॅपलवर तक्रार दाखल केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की अॅपलने त्यांच्या एआय मॉडेलला शिकवण्यासाठी लेखकांच्या पुस्तकांची चोरलेली प्रत वापरली.लेखक ग्रेडी हेंड्रिक्स आणि जेनिफर रॉबर्टसन यांनी सांगितले की अॅपलने 'ओपनईएलएम' नावाच्या एआय मॉडेलसाठी त्यांच्या पुस्तकांचा गैरवापर केला. हे मॉडेल गेल्या वर्षी कंपनीने सोर्स कोड उघडा केलेला आहे. कंपनीने इंटरनेटवरील 'रेडपजामा' नावाच्या डेटासेटचा वापर केला ज्यात चोरलेली पुस्तके असल्याचा दावा आहे. हे डेटासेट हगिंग फेस नावाच्या साइटवर आहे. लेखक म्हणतात, "आमची मेहनत चोरून कंपनी पैसा कमावते हे चुकीचे आहे.Lunar Eclipse Video : हेच ते नयनरम्य दृश्य! नासाने शेअर केले चंद्रग्रहणाचे अद्भुत फोटो अन् व्हिडिओ, तुम्हीही पाहा एका क्लिकवर.हा खटला 5 सप्टेंबरला नॉर्थ कॅलिफोर्नियाच्या फेडरल कोर्टात दाखल झाला. अद्याप कोर्टाचा निर्णय आलेला नाही. गेल्या वर्षीही अॅपलवर यूट्यूब व्हिडिओ डेटा चोरल्याचा आरोप झाला होता. कंपनीने म्हटले होते की हे मॉडेल संशोधकांसाठी आहे आयफोनच्या एआय फीचर्ससाठी नाही. पण आता पुरावे आल्याने कंपनीची कोंडी झाली आहे. अॅपलकडून अद्याप काही बोलले गेलेले नाही..Tata Motors : टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा; कमर्शियल वाहनांवरील जीएसटी कपातीचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना, पण नेमकं कसं? जाणून घ्या.अॅपलवर आधीही अनेक खटले चालू आहेत. तसेच ही बातमी समोर आली की शेअर्समध्ये घसरण होऊ शकते. आयफोन 17 मध्ये एआय फीचर्स येणार असल्याने ही तक्रार कंपनीला त्रास देईल. लेखक आणि तंत्रज्ञान जगत हे प्रकरण पाहत आहे. अॅपलला कायद्याची लढाई लढावी लागेल नाहीतर त्याची प्रतिमा खराब होईल.FAQs What is the lawsuit against Apple about? / अॅपलविरुद्धचा खटला कशाबद्दल आहे?दोन लेखकांनी अॅपलवर आरोप केला आहे की, कंपनीने ओपनईएलएम एआय मॉडेलला त्यांच्या कॉपीराइट पुस्तकांच्या चोरलेल्या आवृत्त्यांवर प्रशिक्षित केले, जे कॉपीराइट उल्लंघन आहे.Who filed the lawsuit? / कोणी हा खटला दाखल केला?लेखक ग्रेडी हेंड्रिक्स आणि जेनिफर रॉबर्टसन यांनी उत्तर कॅलिफोर्नियाच्या फेडरल कोर्टात हा वर्ग कारवाईचा खटला दाखल केला आहे.When was the lawsuit filed? / हा खटला कधी दाखल झाला?हा खटला ५ सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आला असून, अद्याप कोर्टाचा निर्णय आलेला नाही.What dataset did Apple allegedly use? / अॅपलने कोणता डेटासेट वापरला असा आरोप आहे?कंपनीने 'रेडपजामा' नावाच्या इंटरनेट डेटासेटचा वापर केला, ज्यात चोरलेली पुस्तके समाविष्ट असल्याचा दावा तक्रारीत केला आहे.Has Apple responded to the allegations? / अॅपलने या आरोपांवर प्रत्युत्तर दिले आहे का?अॅपलकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी झालेले नाही, पण कंपनीने पूर्वी म्हटले होते की हे मॉडेल संशोधनासाठी आहे, व्यावसायिक एआयसाठी नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.