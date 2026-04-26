iPhone Fold या iPhone Ultra! कोणत्या नावाने लॉन्च होणार Apple चा पहिला फोल्डेबल फोन? किंमत किती असणार पाहा

स्मार्टफोन जगात फोल्डेबल फोनची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत आहे. आता Apple ही या स्पर्धेत उतरायला तयार झालं आहे. कंपनीचा पहिला फोल्डेबल iPhone 2026 मध्ये लॉन्च होण्याची मोठी शक्यता आहे. सर्वात मोठा सस्पेंस मात्र त्याच्या नावाचा आहे तो 'iPhone Fold' असेल की 'iPhone Ultra'?.लिक्स आणि इंडस्ट्री रिपोर्ट्सनुसार, Apple September 2026 मध्ये आपल्या वार्षिक event मध्ये हा फोन सादर करू शकते. विक्री मात्र वर्षाच्या शेवटी सुरू होईल. Samsung Display July 2026 पासून यासाठी स्क्रीनिंग करणार असल्याचेही समोर आले आहे.हा फोन design ने खूप खास असेल. तो पासपोर्टसारखा उघडता येईल आणि अतिशय पातळ असेल. उघडल्यावर आतली स्क्रीन सुमारे 7.8 inch ची असेल, जी लहान टॅब्लेटसारखी काम करेल. बाहेरील स्क्रीन 5.3 inch ची राहील. उघडल्यावर फोनची जाडी फक्त 5.6 millimeter तर बंद केल्यावर 11 millimeter असेल. कंपनी चांगल्या दर्जाचे hinge वापरेल, ज्यामुळे स्क्रीनवर सुरकुत्या जवळपास दिसणार नाहीत. यामुळे वापरकर्त्यांना खूप गुळगुळीत आणि मजबूत अनुभव मिळेल..Camera सेक्शनही अपग्रेड अपेक्षित आहे. मागे 48 megapixel चा dual camera setup असेल. Selfie साठी बाहेरील स्क्रीनवर punch hole camera आणि आतल्या स्क्रीनवर under-display camera दिला जाऊ शकतो. सुरक्षा साठी यावेळी Face ID ऐवजी Touch ID चा वापर होण्याची शक्यता आहे.Performance साठी Apple चा नवीन A20 chipset, 12 GB RAM आणि प्रगत modem दिला जाईल. नवीन iOS आवृत्तीत multitasking खूप सुधारेल, ज्यामुळे फोन टॅब्लेटसारखा वापरता येईल..सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे किंमत. हा फोन अतिशय premium असेल. त्याची सुरुवातीची किंमत 2,000 ते 2,500 dollars (भारतात सुमारे 1.8 लाख रुपये) इतकी असू शकते. Top variant आणखी महाग असेल.आता फक्त एकच प्रश्न शिल्लक आहे Apple हा फोन 'iPhone Fold' म्हणून ओळखेल की 'iPhone Ultra'? अधिकृत घोषणा अजून बाकी असली तरी हे नक्की आहे की हा Apple चा आतापर्यंतचा सर्वात अनोखा, पातळ आणि महागडा iPhone असेल. फोल्डेबल युगात Apple चे पदार्पण खूपच उत्सुकतेचे ठरणार आहे. iPhone प्रेमींसाठी 2026 खूप खास वर्ष ठरेल.