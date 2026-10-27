Apple iPad Mini भारतात लाँच; पॉवरफुल A20 Pro चिपसेट आणि OLED डिस्प्लेसह किंमत जाहीर!

Apple iPad Mini: टेक जगतातील दिग्गज कंपनी ॲपलने (Apple) सप्टेंबर महिन्यात नवीन iphone 18 pro सिरीज लाँच केल्यानंतर आता बहुप्रतिक्षित iPad Mini (2026) मॉडेल अधिकृतपणे लाँच केले आहे. हा टॅब्लेट भारतासह जगभरातील बाजारपेठेत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या नवीन डिव्हाईसमध्ये कंपनीने अत्याधुनिक फीचर्स, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि उत्कृष्ट डिस्प्ले दिला आहे.या नवीन आयपॅड मिनीबाबतची सविस्तर माहिती, किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्स खालीलप्रमाणे आहेत- .भारत आणि ग्लोबल मार्केटमध्ये लाँचकंपनीने हा नवा टॅब्लेट 'मिडनाईट' आणि 'स्टारलाईट' अशा दोन आकर्षक रंगांच्या पर्यायांत लाँच केला आहे. ॲपल इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटवर आणि ॲपल स्टोअर ॲपवर या टॅब्लेटची प्री-ऑर्डर २८ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. तसेच, या डिव्हाईसची प्रत्यक्ष विक्री ६ नोव्हेंबरपासून ॲपल स्टोअर आणि ऑथराइज्ड रिटेलर्सवर सुरू होईल..iPhone युजर्ससाठी WhatsAppचे खास गिफ्ट; मेसेज अन् चॅनेल अपडेट्स शोधणे होणार सोपे! पाहा नवे 'सर्च' फीचर....भारतातील किंमत आणि स्टोरेज पर्यायभारतात ॲपल आयपॅड मिनी (2026) च्या विविध मॉडेल्सची किंमत खालीलप्रमाणे आहे-वायफाय मॉडेल (WiFi Model): सुरुवातीची किंमत 82,900 रुपये.वायफाय + सेल्युलर मॉडेल (WiFi + Cellular Model): किंमत 1,00,900 रुपये.एज्युकेशन डिस्काउंट: कंपनी या आयपॅडच्या खरेदीवर एज्युकेशन डिस्काउंट देखील देत आहे, ज्यामुळे हा टॅब्लेट 76,900 रुपयांच्या प्रभावी किंमतीत मिळू शकेल.स्टोरेज क्षमता: हा टॅब्लेट 128GB, 256GB आणि 512GB या तीन स्टोरेज पर्यायांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.याशिवाय, कंपनी या टॅब्लेटसोबत नवीन स्मार्ट फोलिओ कव्हर देखील सादर करत आहे, ज्याची किंमत 8,500 रुपये असून हे नेव्ही ब्लू आणि टॉउप रंगात मिळेल. तसेच ॲपल पेन्सिल प्रो आणि ॲपल पेन्सिलच्या किमती अनुक्रमे 11,900 रुपये आणि 7,900 रुपये आहेत..iPad Mini (2026) चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सडिस्प्ले: या टॅब्लेटमध्ये 8.5 इंच सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी (OLED) डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या सिरीजमधील हे पहिले ओएलईडी स्क्रीनवाले मॉडेल आहे. याचे रेजोल्यूशन 2316×1512 पिक्सेल असून, यात P3 वाइड कलर गॅमटचा सपोर्ट मिळतो. डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्सपर्यंत आहे. तसेच प्रखर प्रकाशात स्क्रीनवरील परावर्तन कमी करण्यासाठी 'नॅनो-टेक्सचर' डिस्प्लेचा पर्यायही देण्यात आला आहे.पॉवरफुल चिपसेट आणि एआय फीचर्स: परफॉर्मन्ससाठी या टॅब्लेटमध्ये 2nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आलेला लेटेस्ट A20 Pro चिपसेट दिला आहे. मागील पिढीच्या तुलनेत हा प्रोसेसर 4.5 पट अधिक वेगवान एआय कार्यक्षमता आणि 2.7 पट उत्तम ग्राफिक्स कार्यक्षमता देऊ शकतो, असा दावा कंपनीने केला आहे. यात विशेष एआय फीचर्स देखील मिळणार आहेत..कॅमेरा युनिट: फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी टॅब्लेटमध्ये 12 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो सेंटर स्टेज सपोर्टने सुसज्ज आहे. तसेच डिव्हाईसमध्ये 12 मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा आहे, ज्याद्वारे 60fps वर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येऊ शकते.बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी: कनेक्टिव्हिटीसाठी यात वायफाय 7, ब्लूटूथ 6.0 आणि N1 वायरलेस चिप दिली आहे. सेल्युलर मॉडेलमध्ये C2 मॉडेम आणि eSIM चा सपोर्ट मिळतो. पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षेसाठी याला IP67 रेटिंग मिळाले आहे. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर हा टॅब्लेट 10 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक देतो आणि यात 35W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.