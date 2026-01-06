Apple ने ज्याच्यावर केस केली त्यानेच लिक केली iPhone Fold ची डिझाइन! उघड केलं कंपनीचं 'हे' मोठं सीक्रेट, जगभर खळबळ

Apple Fold iphone price : टेक वर्ल्डमध्ये खळबळ उडवणारी घटना घडली आहे. अॅपल कंपनीने यंदाच्या वर्षी ज्याच्यावर iOS 26 ची गुप्त माहिती लीक केल्याबद्दल खटला दाखल केला होता, तोच प्रसिद्ध युट्यूबर आणि लीकर जॉन प्रोसरने आता अॅपलच्या पहिल्या फोल्डेबल आयफोनची संपूर्ण डिझाइन आणि फीचर्स उघड केली आहेत. खटला सुरू असतानाही प्रोसर थांबलेला नाही आणि त्याने ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला एक धडाकेबाज व्हिडिओ प्रसिद्ध करून जगाला अॅपलच्या भविष्यातील फोनची झलक दाखवली..अनेक वर्षांपासून अॅपल फोल्डेबल फोन बनवत असल्याच्या अफवा होत्या पण आता त्या खऱ्या होण्याची वेळ जवळ आली आहे. प्रोसरच्या मते हा फोन पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये आयफोन 18 प्रो आणि pro max सोबत लाँच होईल. याला 'आयफोन फोल्ड' किंवा 'आयफोन अल्ट्रा' (iPhone Fold or iPhone Ultra) असे नाव मिळू शकते. हा फोन बुक स्ट्राइल डिझाइनचा असेल. बंद केल्यावर सामान्य आयफोनसारखा दिसेल, तर उघडल्यावर मोठा टॅबलेट बनेल..आता 5 मिनिटांत चार्ज होणार EV अन् 600 किमीपर्यंत चालणार, जाणून घ्या नेमकी काय आहे Solid State बॅटरी?.सर्वात मोठी खासियत म्हणजे स्क्रीनमध्ये क्रीज म्हणजे मध्यभागी दिसणारी रेघ पूर्णपणे नाहीशी होईल. सध्या बाजारातील सॅमसंग, गुगलसारख्या कंपन्यांच्या फोल्डेबल फोनमध्ये ही रेघ नेहमी दिसते, जी ग्राहकांना आवडत नाही. प्रोसर सांगतो की अॅपलने विशेष धातूची प्लेट आणि लिक्विड मेटलच्या हिंग्जचा वापर करून ही समस्या कायमची सोडवली आहे. उघडल्यावर फोन फक्त 4.5 मिमी जाड असेल, तर बंद केल्यावर 9 मिमी म्हणजे आतापर्यंतचा सर्वात पातळ फोल्डेबल असेल. डिस्प्ले बद्दल बोलायचे झाले तर, बाहेरील कव्हर स्क्रीन 5.5 इंचाची असेल, तर आतली मुख्य स्क्रीन 7.8 इंचाची आयपॅडसारखी मोठी असेल.आला कमी दरातला 7000mAh बॅटरीवाला मोबाईल; 40 दिवस टिकणार चार्जिंग, लगेच खरेदी केल्यास 2 हजारचा डिस्काउंट, पाहा दमदार फीचर्स.फोनमध्ये एकूण चार कॅमेरे असतील..दोन मागे, एक बाहेरील स्क्रीनवर आणि एक आतल्या स्क्रीनवर. फेस आयडी ऐवजी साइडला टच आयडी बटण असेल, जे जाडी कमी ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. बॅटरीही हाय डेन्सिटीची असेल, ज्यामुळे चांगली लाइफ मिळेल.रंग फक्त काळा आणि पांढरा असतील आणि किंमत 2,000 ते 2,500 डॉलर म्हणजे अॅपलचा आतापर्यंतचा सर्वात महागडा आयफोन असेल..Motorola Viral News : मोटोरोला मोबाईल ब्लास्टवर कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण.ही किंमत ऐकून अनेकांना धक्का बसेल, पण अॅपलची परफेक्ट फिनिश आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान यासाठी ग्राहक तयार असतील का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल..जॉन प्रोसरने हे रेंडर्स आणि माहिती कुठून मिळवली हे सांगितले नाही, पण त्याच्या मागील लीक अचूक ठरल्या आहेत. अॅपलच्या खटल्यामुळे त्याची विश्वासार्हता आणखी वाढली आहे. आता फक्त अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी लागेल. अॅपल फोल्डेबल मार्केटमध्ये उतरल्यावर सॅमसंग आणि गुगलला मोठी स्पर्धा मिळेल हे निश्चित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.