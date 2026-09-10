iPhone 18 लाँच होताच जुन्या iPhoneच्या किमती वाढल्या! iPhone 17, iphone 17 pro सह कोणते मॉडेल महागले?

IPHONE DUO FOLDABLE PHONE INDIA PRICE: काल ९ सप्टेंबरला Appleचा Surprise and Shine हा September Event पार पडला. य इव्हेंटमध्ये अॅपलने नवीन आयफोन सीरिज (iphone 18 series) लाँच केली; ज्यामध्ये iphone 18 pro iphone आणि 18 pro max हे दोन आयफोन लाँच करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त कंपनीने नवीन आयवॉच आणि इयरपॉड्सही लाँच केले. मात्र, शोस्टॉपर ठरला तो आयफोनच्या इतिहासातील पहिला फोल्डेबल फोन iphone Duo. आयपॅडसारखा अनुभव देणारा हा आयफोन लक्ष वेधणारा असला तरी, भारतीयांना वेगळ्याच गोष्टींचं टेन्शन येऊ शकतं. .भारतात आयफोनच्या किंमती वाढल्याचं दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जवळपास २०,००० ते ४०,००० किंमतीने सगळ्याच जुन्या आयफोनच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे नवीन iPhone घेण्याचा विचार करणाऱ्यांसोबतच जुन्या मॉडेल्सवर नजर असलेल्या ग्राहकांनाही आता जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. विशेष म्हणजे, नवीन iPhone सीरिजच्या लॉन्चनंतर जुन्या मॉडेल्सच्या किमती कमी होण्याऐवजी वाढल्याने ग्राहकांमध्येही आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे Appleच्या नव्या फोन्सच्या फीचर्ससोबतच भारतातील त्यांच्या बदललेल्या किमतींचीही सध्या जोरदार चर्चा होत आहे. . iphoneच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! Appleने लॉन्च केला पहिला फोल्डेबल iPhone Duo; मिळणार iPadसारखा अनुभव .काय आहेत बदललेल्या iphoneच्या किंमतीiPhone 17 — 256GBजुनी किंमत: ₹82,900 → नवी किंमत: ₹99,900iPhone 17 — 512GBजुनी किंमत: ₹1,02,900 → नवी किंमत: ₹1,24,900iPhone Air — 256GBजुनी किंमत: ₹1,19,900 → नवी किंमत: ₹1,49,900iPhone Air — 512GBजुनी किंमत: ₹1,39,900 → नवी किंमत: ₹1,74,900iPhone Air — 1TBजुनी किंमत: ₹1,59,900 → नवी किंमत: ₹2,24,900.iphone 18 pro, iphone 18 pro max आणि iphone Duo च्या भारतातील किंमतीAppleच्या 9 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या ‘Surprise and Shine’ इव्हेंटमध्ये लाँच झालेल्या iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max आणि कंपनीच्या पहिल्या फोल्डेबल iPhone Duo भारतातील किंमती पुढील प्रमाणे आहेत. iPhone 18 Pro256GB – ₹1,64,900512GB – ₹1,89,9001TB – ₹2,39,9002TB – ₹3,14,900iPhone 18 Pro Max256GB – ₹1,79,900512GB – ₹2,04,9001TB – ₹2,54,9002TB – ₹3,29,900.iPhone Duo ची किंमत:256GB – ₹2,99,900512GB – ₹3,24,9001TB – ₹3,74,9002TB – ₹4,49,900iPhone 18 Pro आणि Pro Max साठी भारतात 12 सप्टेंबरपासून प्री-ऑर्डर, तर विक्री 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. iPhone Duo साठी 16 ऑक्टोबरपासून प्री-ऑर्डर सुरू होईल..या दरवाढीमुळे Appleच्या नवीन उत्पादनांकडे आकर्षित होणाऱ्या भारतीय ग्राहकांसमोर आता बजेटचं मोठं आव्हान उभं राहू शकतं. विशेषतः जुन्या iPhoneची किंमत कमी होण्याची अपेक्षा असताना उलट दरवाढ झाल्याने ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे iPhone खरेदीचा विचार करणाऱ्यांना आता नवीन मॉडेल्ससोबत जुन्या iPhoneच्या नव्या किमतींचीही तुलना करावी लागणार आहे..iPhone 18 लॉंच आधीच iPhone 17 Pro वर मोठा डिस्काउंट! Flipkartवर किंमत घसरली; अशी मिळवा bank offer... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.