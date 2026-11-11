iPhone 18e बद्दल 'हे' वाचलंत का? A20 चिप, 24MP सेल्फी कॅमेऱ्यासह आयफोन; पण 'या' एका कारणामुळे युजर्स होणार का नाराज?

Apple iPhone 18e Leaks: ॲपल (Apple) प्रेमींसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. कंपनी आपल्या बजेट फ्रेंडली आयफोन सीरिजमधील पुढील मॉडेल म्हणजेच iPhone 18e वर वेगाने काम करत आहे. चायनीज सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'वेइबो'वर प्रसिद्ध टिप्स्टर 'डिजिटल चॅट स्टेशन' (Digital Chat Station) ने या अपकमिंग स्मार्टफोनच्या वैशिष्ट्यांबाबत महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत.या नवीन लीक्सनुसार, ॲपलच्या या फोनमध्ये परफॉर्मन्स आणि सेल्फी कॅमेऱ्याच्या बाबतीत मोठा अपग्रेड पाहायला मिळणार आहे. पण, सध्याच्या अँड्रॉइड फोन्समध्ये सर्रास मिळणाऱ्या एका महत्त्वाच्या फीचरबाबत युजर्सची निराशा होण्याची शक्यता आहे..A20 चिपसेटमुळे परफॉर्मन्सला मिळणार उधाणiPhone 18e मधील सर्वात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे त्याचा प्रोसेसर असणार आहे. या फोनमध्ये ॲपलचा नवीन A20 चिपसेट दिला जाऊ शकतो. हा चिपसेट अत्याधुनिक 2 नॅनोमीटर (2nm) तंत्रज्ञानावर तयार केला जाण्याची शक्यता आहे.सध्या बाजारात असलेल्या चिप्सच्या तुलनेत ही 2 एनएम चिप अत्यंत फास्ट, पॉवरफुल आणि बॅटरीची बचत करणारी ठरेल. त्यामुळे युजर्सना उत्तम स्पीड आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी लाइफ अनुभवता येईल..बाबो! दिवाळीला कर्मचाऱ्यांना मिळाले चक्क iphone, व्हिडीओ पाहून नेटकरी म्हणाले...'अशी कंपनी सगळ्यांना मिळो...'.24 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेराकॅमेऱ्याच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, iPhone 18e च्या फ्रंट कॅमेऱ्यात मोठा अपग्रेड केला जात आहे. लीकनुसार, यामध्ये 24 मेगापिक्सेलचा (24MP) सेल्फी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो. यापूर्वीच्या iPhone 17e मध्ये 12 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला होता.या वाढीव रेझोल्यूशनमुळे हाय-क्वालिटी सेल्फी आणि क्रिस्टल क्लियर व्हिडिओ कॉलिंगचा आनंद घेता येईल. तर फोनच्या मागील बाजूस आधीप्रमाणेच 48 मेगापिक्सेलचा (48MP) सिंगल रियर कॅमेरा कायम ठेवला जाऊ शकतो..'या' एका फीचरमुळे युजर्सची होणार निराशा!इतके भन्नाट फीचर्स असूनही, ॲपल या फोनच्या डिस्प्ले रिफ्रेश रेटबाबत युजर्सचा हिरमोड करू शकते. लीक्सनुसार, iPhone 18e मध्ये 6.12 इंचाचा LTPS OLED डिस्प्ले दिला जाईल, जो फक्त 60 हर्ट्झ (60Hz) रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करेल.आजकाल 15 ते 20 हजार रुपयांच्या अँड्रॉइड स्मार्टफोन्समध्येही 120 हर्ट्झ (120Hz) रिफ्रेश रेटचा पर्याय उपलब्ध असतो. अशा काळात प्रीमियम ब्रँड असलेल्या ॲपलकडून 60 हर्ट्झचा स्क्रीन मिळणे हे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग प्रेमींसाठी काहीसे निराश करणारे ठरू शकते.कधी होणार लाँच?रिपोर्ट्सनुसार, ॲपल आपली iPhone 18e सीरिज मार्च किंवा एप्रिल 2027 दरम्यान लाँच करण्याची शक्यता आहे. या फोनसोबतच मुख्य iPhone 18 आणि iPhone Air 2 देखील सादर केले जाऊ शकतात. पण, ॲपलकडून अधिकृत घोषणा होईपर्यंत या सर्व बाबी केवळ लीक्सच्या स्वरूपात पाहाव्या लागतील..iPhone युजर्ससाठी WhatsAppचे खास गिफ्ट; मेसेज अन् चॅनेल अपडेट्स शोधणे होणार सोपे! पाहा नवे 'सर्च' फीचर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.