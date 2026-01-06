PM मोदींची Make in India यशस्वी! आयफोन निर्यातीत भारताची मोठी झेप; डिसेंबरअखेर 50 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी टप्प्यावर...

नवी दिल्ली : भारतातून होणारी ॲपल कंपनीच्या आयफोनची निर्यात डिसेंबर २०२५ अखेर ५० अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली (Apple iPhone Export Growth From India) आहे. भारतातील आपल्या कंत्राटी उत्पादकांद्वारे, सरकारच्या स्मार्टफोन उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (पीएलआय) कंपनीने निर्यातीचा एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. .ॲपलच्या पाच वर्षांच्या ‘पीएलआय’ योजनेचा कालावधी संपण्यासाठी तीन महिने बाकी आहेत, त्यामुळे निर्यातीचा हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये आयफोनची निर्यात जवळपास १६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे, ज्यामुळे पीएलआय कालावधीतील एकूण निर्यात ५० अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडून पुढे गेली आहे..तुमचा आयफोन 'i' ने का सुरू होतो? नावामागचं खास कारण जाणून घ्या.त्या तुलनेत, दुसरा मोठा मोबाईल फोन निर्यातदार सॅमसंगने या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ या कालावधीत जवळपास १७ अब्ज डॉलर किमतीचे मोबाईल निर्यात केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’मोहिमेतील हा एक ‘महत्त्वाचा टप्पा’ असल्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे..सध्या ॲपल देशातील पाच प्रकल्पांमध्ये आयफोन उत्पादन करत आहे. यापैकी तीन टाटा समूहाच्या कंपन्यांद्वारे आणि दोन फॉक्सकॉनद्वारे चालवले जातात. या सुविधा सुमारे ४५ कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीला आधार देतात, ज्यापैकी अनेक ‘एमएसएमई’ आहेत. त्या ॲपलच्या देशांतर्गत व जागतिक दोन्ही कामकाजासाठी सुटे भाग पुरवतात..आयफोनच्या निर्यातीमुळे, स्मार्टफोन हे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताची सर्वांत मोठी निर्यात श्रेणी म्हणून उदयास आले आहेत. ही श्रेणी आता एकूण स्मार्टफोन निर्यातीमध्ये सुमारे ७५ टक्के योगदान देते. वर्ष २०१५ मध्ये निर्यात वस्तूंमध्ये स्मार्टफोन १६७ व्या क्रमांकावर होते, त्या तुलनेत ही एक मोठी वाढ आहे..ठळक वैशिष्ट्ये‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०२५ अखेर भारतातून ५० अब्ज डॉलरच्या आयफोनची निर्यातपाच प्रकल्प आणि ४५ पुरवठा साखळी कंपन्यांचा उत्पादनात समावेशस्मार्टफोन आता भारताची सर्वोच्च निर्यात श्रेणी, ॲपलचा वाटा ७५ टक्क्यांवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.