PM मोदींची Make in India यशस्वी! आयफोन निर्यातीत भारताची मोठी झेप; डिसेंबरअखेर 50 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी टप्प्यावर...

Apple iPhone Exports From India Hit $50 Billion Milestone : पीएलआय योजनेच्या मदतीने भारतातून होणारी ॲपल आयफोन निर्यात ५० अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून भारत जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नवी दिल्ली : भारतातून होणारी ॲपल कंपनीच्या आयफोनची निर्यात डिसेंबर २०२५ अखेर ५० अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली (Apple iPhone Export Growth From India) आहे. भारतातील आपल्या कंत्राटी उत्पादकांद्वारे, सरकारच्या स्मार्टफोन उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (पीएलआय) कंपनीने निर्यातीचा एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.

