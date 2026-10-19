Apple लाँच इव्हेंट 28 ऑक्टोबरला; टचस्क्रीन मॅकबुक आणि OLED आयपॅड मिनी बाजारात येण्याची शक्यता!

Apple October 2026 Event: जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ऍपल (Apple) आपल्या ग्राहकांसाठी एक मोठी खूशखबर घेऊन येत आहे. कंपनी 28 ऑक्टोबरला लॉस एंजेलिस (Los Angeles) येथे एका विशेष इव्हेंटचे आयोजन करत आहे. ब्लूमबर्गच्या मार्क गुरमन (Mark Gurman) यांच्या अहवालानुसार, या कार्यक्रमात ऍपल आपले पहिले टचस्क्रीन मॅकबुक (Touchscreen MacBook), नवीन OLED डिस्प्ले असलेला आयपॅड मिनी (OLED iPad mini) आणि प्रगत M6 चिपसेटवर चालणारे नवीन मॅक्स (M6 Macs) लाँच करण्याची दाट शक्यता आहे.या बहुप्रतिक्षित इव्हेंटमध्ये नवीन उत्पादने सादर केली जाण्याची शक्यता असून, त्यांची विक्री नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होऊ शकते. ऍपलच्या या आगामी मेगा इव्हेंट बद्दलची सविस्तर माहिती आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत- .२८ ऑक्टोबरचा मेगा इव्हेंट आणि M6 चिपसेटची एन्ट्रीऍपलने पत्रकार आणि टेक विश्लेषकांना लॉस एंजेलिसमधील या ऑल-डे लॉंच एक्सपिरिअन्स इव्हेंटसाठी आमंत्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. या कार्यक्रमात खालील प्रमुख उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल-M6 मॅकबुक प्रो आणि आयमॅक: ऍपल आपल्या 14-इंची मॅकबुक प्रो (14-inch MacBook Pro) आणि आयमॅक (iMac) मॉडेलमध्ये नवीन आणि अत्यंत वेगवान M6 चिप्स सादर करू शकते.टचस्क्रीन मॅकबुक: ऍपल प्रेमी ज्याची अनेक वर्षांपासून वाट पाहत होते, ते पहिले टचस्क्रीन मॅकबुक या इव्हेंटमध्ये लॉंच होण्याचे संकेत आहेत.OLED आयपॅड मिनी: डिस्प्लेच्या बाबतीत मोठा बदल करत ऍपल OLED स्क्रीन असलेला नवीन आयपॅड मिनी सादर करणार आहे..Apple च्या पहिल्या फोल्डेबल 'iPhone Duo' चे प्री-ऑर्डर भारतात सुरू; खरेदीवर मिळतोय 7,000 रुपयांचा डिस्काउंट!.६ नोव्हेंबरपासून विक्री सुरू होण्याची शक्यताउत्पादनांच्या उपलब्धतेबाबत बोलायचे झाल्यास, ऍपल रिटेल स्टोअर्समध्ये 5 नोव्हेंबरच्या रात्री मोठा बदल केला जाणार आहे. त्यामुळे नवीन मॅकबुक प्रो, M6 आयमॅक आणि OLED आयपॅड मिनी 6 नोव्हेंबरपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.नवीन OLED आयपॅड मिनीची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा (599 डॉलर) बरीच जास्त असण्याची शक्यता आहे. हा नवीन आयपॅड साधारण 799 डॉलरच्या आसपास उपलब्ध होऊ शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..रोबोटिक आर्म असणारे 'होमव्ह्यू स्मार्ट डिव्हाइस' चर्चेतया इव्हेंटच्या बातम्यांसोबतच ऍपल एका प्रगत स्मार्ट होम डिव्हाइसवर (Code-name J595) काम करत असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये खालील वैशिष्ट्ये असू शकतात-360 डिग्री रोबोटिक आर्म: या डिव्हाइसमध्ये 9-इंचाचा डिस्प्ले असेल, जो एका मोटराइज्ड (रोबोटिक) आर्मशी जोडलेला असेल. हा आर्म स्क्रीनला पूर्ण 360 डिग्री फिरवण्यास मदत करेल.ऑटो-रोटेशन सुविधा: जो व्यक्ती बोलत असेल, त्याच्या दिशेने स्क्रीन आपोआप फिरेल, असा या रोबोटिक आर्मचा मुख्य उद्देश आहे.लॉंच टाईमलाईन: हे प्रीमियम डिव्हाइस 2027 किंवा 2028 मध्ये लॉंच होण्याची शक्यता आहे. याला बाजारात 'HomeView Max', 'HomeView Ultra' किंवा 'HomeView 360' असे नाव दिले जाऊ शकते..Apple & LG Partnership: डोअरबेल, स्मार्ट लॉक ते सिक्युरिटी कॅमेरे; Apple अन् LG एकत्र लाँच करणार 6 हाय-टेक डिव्हाइसेस! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.