विज्ञान-तंत्र

iphoneच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! Appleने लॉन्च केला पहिला फोल्डेबल iPhone Duo; मिळणार iPadसारखा अनुभव

Appleने पहिल्यांदाच फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च केला असून, मोठ्या स्क्रीनसह iPadसारखा अनुभव आणि नवीन फीचर्स मिळणार आहेत.
iPhone Duo

iPhone Duo

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Appleने पहिल्यांदाच आतापर्यंतच्या इतिहासात अखेर आपला पहिला फोल्डेबल iPhone लॉन्च केला असून, त्याला iPhone Duo असे नाव देण्यात आले आहे. Appleच्या या नव्या डिव्हाइसकडे कंपनीच्या iPhone इतिहासातील सर्वात मोठ्या डिझाइन बदलांपैकी एक म्हणून पाहिले जात आहे. हा फोन पुस्तकासारखा उघडणाऱ्या फोल्डेबल डिझाइनमध्ये येतो.

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