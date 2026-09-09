iphoneच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! Appleने लॉन्च केला पहिला फोल्डेबल iPhone Duo; मिळणार iPadसारखा अनुभव

Appleने पहिल्यांदाच आतापर्यंतच्या इतिहासात अखेर आपला पहिला फोल्डेबल iPhone लॉन्च केला असून, त्याला iPhone Duo असे नाव देण्यात आले आहे. Appleच्या या नव्या डिव्हाइसकडे कंपनीच्या iPhone इतिहासातील सर्वात मोठ्या डिझाइन बदलांपैकी एक म्हणून पाहिले जात आहे. हा फोन पुस्तकासारखा उघडणाऱ्या फोल्डेबल डिझाइनमध्ये येतो..iPhone Duo ची रचना फोल्ड केल्यानंतर पासपोर्टसारखी दिसते. रिपोर्ट्सनुसार, फोनमध्ये बाहेरील बाजूस सुमारे 5.5 इंचांचा डिस्प्ले आणि उघडल्यानंतर सुमारे 7.8 इंचांचा मोठा अंतर्गत डिस्प्ले मिळतो. त्यामुळे फोन उघडल्यानंतर वापरकर्त्यांना टॅबलेटसारखा मोठ्या स्क्रीनचा अनुभव मिळू शकतो..परफॉर्मन्सपरफॉर्मन्ससाठी iPhone Duo मध्ये नवीन A20 Pro चिप देण्यात आली आहे. या चिपसोबत Appleचा C2 5G मॉडेम मिळणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे फोल्डेबल फोनमध्येही फ्लॅगशिप स्तरावरील परफॉर्मन्स आणि 5G कनेक्टिव्हिटी मिळण्याची अपेक्षा आहे..iPhone 18 Pro अन् Pro Max मध्ये Apple ने केला मोठा धमाका! 2nm चिप, जबरदस्त कॅमेरा अन् AI फीचर्सने वेधलं लक्ष; किंमत किती?.कॅमेराकॅमेराबाबत iPhone Duo मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार यात दोन 48MP कॅमेरे असू शकतात. मात्र iPhone 18 Pro सीरिजप्रमाणे स्वतंत्र Telephoto कॅमेरा या मॉडेलमध्ये नसल्याचे रिपोर्ट्स आहेत..iPhone Duo मध्ये Apple Pencil सपोर्टही देण्यात आला आहे. मोठ्या इंटर्नल स्क्रीनमुळे नोट्स, ड्रॉइंग आणि इतर क्रिएटिव्ह कामांसाठी या फीचरचा उपयोग होऊ शकतो..किंमतकिंमत पाहता हा फोन Appleच्या प्रीमियम सेगमेंटमध्ये असेल. 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत सुमारे 2,000 डॉलर असल्याची माहिती आहे, तर अधिक स्टोरेज असलेल्या मॉडेलची किंमत सुमारे 3,000 डॉलरपर्यंत जाऊ शकते. भारतातील अधिकृत किंमत वेगळी असू शकते..रंगiPhone Duo व्हाइट आणि डार्क ब्लू अशा रंगांमध्ये उपलब्ध होण्याची माहिती आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ग्राहकांना या फोल्डेबल iPhoneची डिलिव्हरी ऑक्टोबर 2026 पासून मिळण्याची शक्यता आहे.Appleच्या फोल्डेबल सेगमेंटमधील या पहिल्या प्रवेशामुळे Samsung, Google आणि इतर कंपन्यांसोबत प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजारात थेट स्पर्धा निर्माण होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.