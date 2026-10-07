Apple & LG Partnership: डोअरबेल, स्मार्ट लॉक ते सिक्युरिटी कॅमेरे; Apple अन् LG एकत्र लाँच करणार 6 हाय-टेक डिव्हाइसेस! 

Apple & LG Smart Home Partnership: स्मार्ट होम तंत्रज्ञानाच्या विश्वात मोठी घडामोड समोर आली आहे. आतापर्यंत प्रीमियम स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप क्षेत्रात वर्चस्व गाजवणारी 'Apple' कंपनी आता थेट स्मार्ट होम हार्डवेअर मार्केटमध्ये मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. Apple ने प्रसिद्ध दक्षिण कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 'एलजी'सोबत (LG Electronics) पार्टनरशिप केली असून, या दोन्ही कंपन्या मिळून 6 नवीन स्मार्ट होम प्रॉडक्ट्स लाँच करणार आहेत.'ब्लूमबर्ग'चे प्रसिद्ध विश्लेषक मार्क गुरमन (Mark Gurman) यांनी दिलेल्या रिपोर्टनुसार, या नवीन उत्पादनांची घोषणा 13 ऑक्टोबरला Apple च्या विशेष कार्यक्रमात केली जाऊ शकते. या निर्णयामुळे स्मार्ट होम मार्केटमध्ये आधीच वर्चस्व असलेल्या अॅमेझॉन (Amazon) आणि गुगल (Google) या दिग्गजांना मोठी स्पर्धा निर्माण होणार आहे..LG ब्रँडच्या नावानेच विक्री या भागीदारीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे सर्व प्रॉडक्ट्स Apple ने सह-विकसित (Co-developed) केले असले, तरी बाजारात ते 'एलजी' (LG) याच ब्रँडच्या नावाने विकले जातील. एलजी कंपनी या उपकरणांचे उत्पादन, विक्री आणि सर्व्हिस सपोर्ट हाताळेल. Apple साठी ही रणनीती होमकिट (HomeKit) इकोसिस्टमचा विस्तार करण्याची एक मोठी संधी मानली जात आहे..Amazon Great Indian Festival sale 2026: स्मार्टफोन्सवर ऑफरचा पाऊस; मिळणार भरघोस डिस्काउंट! पाहा कोणत्या फोनची किंमत किती? .'ही' 6 उत्पादने बाजारात येणाररेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये नोंद झालेल्या माहितीनुसार, या नव्या रेंजमध्ये खालील हाय-टेक होम उपकरणांचा समावेश असेल-एलजी व्हिडिओ डोअरबेल (LG Video Doorbell Wired): घरातील सुरक्षेसाठी स्मार्ट व्हिडिओ कॅमेऱ्यासह.एलजी स्मार्ट डेडबोल्ट लॉक (LG Smart Deadbolt Lock): चावीशिवाय उघडणारे डिजिटल दरवाजाचे लॉक.एलजी स्मार्ट थर्मोस्टॅट अन् टेम्परेचर सेन्सर (LG Thermostat & Sensor): घरातील तापमान नियंत्रित करणारे यंत्र..इनडोअर अन् आउटडोअर सिक्युरिटी कॅमेरे (LG Indoor & Outdoor Cam): घर आणि परिसरावर नजर ठेवण्यासाठी.फ्लडलाईट कॅमेरा (LG Floodlight Cam): रात्रीच्या वेळी जास्त प्रकाश देणारा आणि हालचाली टिपणारा कॅमेरा.Apple च्या नव्या होम हबशी असणार जोडणीही सर्व एलजी उपकरणांची रेंज Apple च्या नवीन 'स्मार्ट होम हब' (Smart Home Hub), नवीन होमपॉड मिनी (HomePod mini) आणि अपग्रेटेड Apple टीव्ही (Apple TV) सेट-टॉप बॉक्ससोबत पूर्णपणे कनेक्टेड राहतील. ही सर्व उपकरणे वाय-फाय (Wi-Fi), ब्लूटूथ, थ्रेड (Thread) आणि मॅटर (Matter) या दोन प्रमुख स्मार्ट होम मानकांना (Smart Home Standards) सपोर्ट करतील, ज्यामुळे युजर्सना ती वापरणे अतिशय सोपे जाईल..ग्राहकांना कधी मिळणार?13 ऑक्टोबरच्या कार्यक्रमात या सर्व उत्पादनांची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता असली, तरी प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या हाती ही उपकरणे पोहोचण्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. एलजीच्या दृष्टीने ही मोठी झेप मानली जात आहे, कारण कंपनी पहिल्यांदाच आउटडोअर कॅमेरा, थर्मोस्टॅट आणि स्मार्ट लॉक्स जागतिक स्तरावर सादर करत आहे..Google Photos चे मोठे अपडेट! जुन्या फोटोंना द्या रेट्रो लुक; नवीन 'मूड्स' अन् AI फीचर्स लाँच..पाहा 'हे' नवे बदल.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.