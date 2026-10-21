Apple चा मोठा निर्णय! एका ग्राहकाला दोनपेक्षा जास्त iPhone खरेदी करता येणार नाहीत; भारत आणि अमेरिकेत नियम लागू

Apple Limits iPhone Purchases: तुम्ही नवीन आयफोन (iPhone) खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. दिग्गज टेक कंपनी अॅपलने (Apple) आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर ग्राहकांसाठी आयफोन खरेदीचे नियम कडक केले आहेत. कंपनीने एका ग्राहकाला ठराविक मॉडेलचे 2 पेक्षा जास्त युनिट्स खरेदी करण्यावर बंदी घातली आहे.सुरुवातीला हा नियम चीन, सिंगापूर आणि हाँगकाँग या देशांपुरता मर्यादित होता. पण, आता अॅपलने भारतासह अमेरिकेतही ही मर्यादा लागू केली आहे. अॅपलच्या या निर्णयामागील कारणे आणि सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .कोणत्या मॉडेल्सवर लागली खरेदीची मर्यादा?अॅपलने लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार, ग्राहक खालील प्रीमियम आणि नवीन मॉडेल्सचे 2 पेक्षा जास्त युनिट्स खरेदी करू शकणार नाहीत-iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro Maxविशेष म्हणजे, ही मर्यादा फक्त नवीन लाँच झालेल्या मॉडेल्सपुरती मर्यादित नसून मागील जनरेशनच्या iPhone 17 मॉडेलवरही लागू करण्यात आली आहे..Apple च्या पहिल्या फोल्डेबल 'iPhone Duo' चे प्री-ऑर्डर भारतात सुरू; खरेदीवर मिळतोय 7,000 रुपयांचा डिस्काउंट!.Apple India वेबसाईटअॅपलच्या भारतीय वेबसाईटवरून जेव्हा एकाच खात्यावरून 2 पेक्षा जास्त iPhone Duo, iPhone 18 Pro किंवा iPhone 18 Pro Max ऑर्डर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तेव्हा प्रणालीने थेट मेसेज दाखवून ही मर्यादा स्पष्ट केली. 'एका ग्राहकाला केवळ 2 युनिट्स खरेदी करण्याची परवानगी आहे,' असा मेसेज वेबसाईटवर प्रदर्शित केला जात आहे..अमेरिकेतही खरेदीवर निर्बंधहा नियम केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून अमेरिकेतील अॅपलच्या अधिकृत ऑनलाईन स्टोअरवरही लागू करण्यात आला आहे. रेडिट (Reddit) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनेक युजर्सनी याबाबत माहिती शेअर केली आहे.अमेरिकन वेबसाईटवर चेकआउट करताना "A maximum of 2 iPhone can be purchased per customer. Please adjust the total quantity of iPhone Duo in your order before checking out" असा स्पष्ट संदेश ग्राहकांना दिला जात आहे..अॅपलने का घेतला हा निर्णय?तांत्रिक तज्ज्ञांच्या मते, नवीन आयफोन मॉडेल्सची वाढती मागणी, काळाबाजार (Black Marketing) रोखणे आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना सहज आयफोन उपलब्ध व्हावा, यासाठी अॅपलने ही खरेदीची 2 युनिट्सची मर्यादा लागू केली आहे..iPhone युजर्ससाठी WhatsAppचे खास गिफ्ट; मेसेज अन् चॅनेल अपडेट्स शोधणे होणार सोपे! पाहा नवे 'सर्च' फीचर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.