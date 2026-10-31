Apple: आता काय 'क्रेटा' विकून 'मॅकबुक-प्रो' घ्यायचा का? ॲपलच्या लॅपटॉपची का होतेय एसयूव्हीशी तुलना?

New Delhi: समजा तुमच्या खिशात १८ लाख रुपये आहेत. ऐवढ्या पैशांत यंदाच्या दिवाळीला तुम्ही नवी कोरी एसयूव्ही घरी आणू शकता. पण एक लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठीही तुम्हाला एसयूव्ही ऐवढीच किंमत मोजावी लागेल असे सांगितले तर त्यावर तुमच्या विश्वास बसणार नाही. पण हे खरे आहे. म्हणूनच अॅपलच्य या महागड्या लॅपटॉपची तुलना हुंडई क्रेटा या लोकप्रिय एसयूव्हीशी केली जात आहे. याबाबतचा व्हिडीओ सध्या समाजमाध्यमांवर चर्चेत आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Y2K Bug and Technology Revolution : वायटूकेपासून एआयपर्यंत; तंत्रज्ञान बदललं, पण पर्यायांच्या गर्दीत ग्राहकांचा गोंधळ कायम.लॅपटॉपची किंमत थेट १८ लाखांवर!मोहसिन नावाच्या डिजिटल कंटेंट क्रिएटरचा याबाबतचा एका व्हिडिओ सध्या चर्चेत आहे. त्याने अॅपलच्या वेबसाईटवर 'मॅकबुक-प्रो'च्या किमती पाहिल्या. साधारणपणे साडे तीन लाखांपासून या लॅपटॉपच्या किमती सुरू होतात. मात्र सर्वाधिक क्षमतेचा पर्याय निवडल्यास याच लॅपटॉपची किंमत तब्बल १७,९७,८०० रुपयांपर्यंत पोहचते. किंमत मजबूत असली तरी फिचरही तसेच तगडे मिळतात, हे विसरता कामा नये..iPhone Duo Screen Issue: Apple iPhone Duoच्या स्क्रीनला तडे! कंपनीकडून रिप्लेसमेंट मिळणार का? नेमकं प्रकरण काय जाणून घ्या.एम-५ मॅक्स प्रकारातील चिप, १२८ जीबीपर्यंतचा प्रोसेसर आणि १६ टीबीपर्यंतचे स्टोरेज असे पर्याय निवडल्यास तो १८ लाखांपर्यंत पोहचतो. सध्या अनेकांना हायएंड प्रोजेक्टसाठी अशा लॅपटॉपची आवश्यकता भासते, हे वेगळे सांगायला नको!.क्रेटाच्या किमतीशी टक्करसुमारे १८ लाख रुपये किमतीचा लॅपटॉप पाहून आपण एखादी गाडी तर खरेदी करत नाही ना असा विचार मनात येणे सहाजीकच आहे. दिल्ली-एनसीआर आणि गाझियाबाद परिसरात हुंडई क्रेटाच्या विविध मॉडेलची ऑन रोड किंमत सुमारे १२.६८ लाख ते २४.१५ लाख रुपये आहे. म्हणजेच, मॅकबुक प्रोचे हायएंड मॉडेल थेट क्रेटाच्या किमतीशी स्पर्धा करताना दिसतो..असे असले तरी कुटुंबासह प्रवासासाठी उपयोगी पडणारी एसयूव्ही एका बाजुला तर प्रोफेशनल कामांसाठी तयार केलेला प्रचंड क्षमतेचा लॅपटॉप दुसऱ्या बाजूला. दोन्हींचा उपयोग वेगळा असला, तरी त्यांची किंमत जवळपास सारखीच दिसत असल्याने ही तुलना लक्षवेधी ठरते आहे, असे मोहसिनचे मत आहे..महिन्याला १.६१ लाखांचा हप्ता?मोहसिनच्या व्हिडीओमध्ये या लॅपटॉपसाठी सुमारे १.६१ लाख रुपयांच्या मासिक हप्त्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या अनोख्या तुलनेमुळे अॅपलच्या प्रीमियम लॅपटॉप आणि त्याची किमती चर्चेचा विषय ठरली आहे. प्रश्न एवढाच आहे की १८ लाखांचा अॅपल मॅकबुक प्रो खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला तुमची क्रेडा विकायची तयारी ठेवावी लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.