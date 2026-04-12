Apple Pay Scam ची देशभर भीती पसरली! काय आहे नवा फ्रॉड? ज्यामध्ये मिनिटांत बँक अकाऊंट होत आहे रिकामं

आपल्या आयफोनवर एक साधा SMS आला आणि क्षणात आयुष्यभराची बचत गायब होण्याची भीती? हे खरंच घडत आहे. Apple Pay Scam नावाचा नवा सायबर फसवणुकीचा धोका भारतीय आयफोन वापरकर्त्यांना लक्ष्य करत आहे. अमेरिकेत सुरू झालेला हा फ्रॉड आता भारतात वेगाने पसरतो आहे आणि लोकांच्या बँक खात्यांना रिकामे करतो आहे..कसा काम करतो हा घोटाळा?सगळं सुरू होतं एका निरुपद्रवी वाटणाऱ्या टेक्स्ट मेसेजने. तो मेसेज अगदी खऱ्या Apple च्या मेसेजसारखा दिसतो. त्यात लिहिलेलं असतं, "तुमच्या Apple Pay खात्यातून एक संशयास्पद व्यवहार झाला आहे. तुमचं खातं ब्लॉक करण्यात आलं आहे. तातडीने या नंबरवर कॉल करा" घाबरलेले लोक त्या दिलेल्या अनोळखी नंबरवर फोन करतात.फोन उचलणारा व्यक्ती स्वतःला Apple सपोर्ट, बँक अधिकारी किंवा अगदी पोलिस अधिकारी म्हणवतो. तो बोलताना इतका आत्मविश्वासाने आणि घाईघाईने बोलतो की, तुम्हाला वाटतं खरोखरच तुमचे पैसे धोक्यात आहेत. तो म्हणतो, "तुमचे पैसे वाचवायचे असतील तर लगेच बँकेत जा, रोख रक्कम काढा किंवा गिफ्ट कार्ड घ्या आणि कोड सांगा." काही वेळा तो तुम्हाला दबाव देतो की पैसे सुरक्षित खात्यात हलवा. पैसे ट्रान्सफर झाले की कॉल कट होतो आणि नंबर बंद.एका महिलेची जवळजवळ झालेली फसवणूकअलीकडेच एका महिलेला असाच मेसेज आला. घोटाळेबाजांनी तिला इतकं घाबरवलं की ती सुमारे १२.५ लाख रुपये रोख काढण्यासाठी बँकेत गेली. पण सुदैवाने बँकेच्या दक्ष कर्मचाऱ्याने तिची घाबरलेली अवस्था पाहून पोलिसांना कळवलं आणि तिचे पैसे वाचले. अशा अनेक घटना घडत आहेत.Apple कधीही तुम्हाला असा मेसेज पाठवून अनोळखी नंबरवर कॉल करण्यास सांगत नाही. कंपनी स्पष्ट सांगते कोणतीही समस्या असल्यास फक्त अधिकृत Apple अॅप किंवा वेबसाइटवरून तपासा. कधीही अनोळखी नंबरवर कॉल करू नका किंवा वैयक्तिक माहिती शेअर करू नका..Apple Pay scam ची ५ मुख्य चिन्हं ओळखाअनपेक्षित Apple Pay संबंधित मेसेज येणे.अनोळखी नंबरवर कॉल करण्यास सांगणे.बोलण्यात घाई आणि धमकीचा सूर.पैसे हलवणे, रोख काढणे किंवा गिफ्ट कार्ड घेण्याच्या सूचना.पासवर्ड, OTP किंवा बँक डिटेल्स मागणे..कसा टाळाल हा फ्रॉड?१. असा मेसेज आला तर लगेच डिलीट करा.२. दिलेल्या नंबरवर कधीही कॉल करू नका.३. शंका असल्यास थेट तुमच्या बँक अॅप किंवा Apple सपोर्ट अॅपमधून तपासा.४. टू स्टेप व्हेरिफिकेशन चालू ठेवा आणि अपडेट्स फक्त अधिकृत ठिकाणाहून घ्या.५. कुटुंबीयांना आणि मित्रांना सावध करा.