विज्ञान-तंत्र

No iPhone 19 in 2026 : हे काय झालं! iPhone 18 सीरीजनंतर iPhone 19 लॉन्च करणार नाही ॲपल कंपनी, समोर आलं मोठं कारण

Apple’s Shocking Decision: No iPhone 19 in 2026 : आयफोन प्रेमींसाठी मोठी बातमी आहे. iPhone 18 लाँच नंतर iPhone 19 मार्केटमध्ये येणारच नाहीये. यामागे नेमके काय कारण आहे जाणून घ्या
apple skips iphone 19 directly launches iphone 20 in 2027

apple skips iphone 19 directly launches iphone 20 in 2027

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

ॲपल कंपनी आपल्या आयफोन चाहत्यांसाठी एक मोठा सरप्राइज तयार करत आहे. यावर्षी iPhone 18 सीरीज लॉन्च झाल्यानंतर पुढील वर्षी iPhone 19 लाइनअप बाजारात येणार नाही. थेट iPhone 20 सीरीज आणली जाईल अशी खास माहिती समोर आली आहे.

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