No iPhone 19 in 2026 : हे काय झालं! iPhone 18 सीरीजनंतर iPhone 19 लॉन्च करणार नाही ॲपल कंपनी, समोर आलं मोठं कारण

ॲपल कंपनी आपल्या आयफोन चाहत्यांसाठी एक मोठा सरप्राइज तयार करत आहे. यावर्षी iPhone 18 सीरीज लॉन्च झाल्यानंतर पुढील वर्षी iPhone 19 लाइनअप बाजारात येणार नाही. थेट iPhone 20 सीरीज आणली जाईल अशी खास माहिती समोर आली आहे..20 वर्षांचा उत्सवासाठी खास प्लॅन2027 मध्ये आयफोनला 20 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या खास वर्षानिमित्त ॲपलने iPhone 19 वगळून थेट 20 नंबरची सीरीज लॉन्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये आयफोनला 10 वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा कंपनीने iPhone 9 ऐवजी आयफोन X लॉन्च केला होता. आता तीच रणनीती पुन्हा वापरली जात आहे.Telegram Ban नंतर ॲक्सेससाठी लोकांनी शोधल्या नव्या ट्रिक्स; रॉकेटच्या वेगाने वाढले VPN डाऊनलोड, 'या' पद्धतीने सुरुय गैरवापर.आयफोन 20 सीरीजची स्वप्नातली तयारीiPhone 20 Pro आणि Pro Max मॉडेल्सना V73 आणि V74 अशी नावे देण्यात आली आहेत. या फोनमध्ये 2 नॅनोमीटर प्रक्रियेवर बनवलेला पॉवरफुल A21 प्रो चिपसेट वापरला जाण्याची शक्यता आहे. सगळ्यात मोठी खासियत म्हणजे डिझाइन..संपूर्ण काचेचे युनिबॉडी डिझाइन, फेस ID आणि सेल्फी कॅमेरा डिस्प्लेच्या आत लपवले जाणार आहे. यामुळे कोणतेही कटआउट किंवा डायनॅमिक आयलँड दिसणार नाही. समोरचा भाग पूर्णपणे क्लीन आणि सुंदर दिसेल..Father’s Day Gift Ideas : पापा मेरी जान! यंदा 'फादर्स डे' ला वडीलांना द्या 'या' 5 पैकी एक भन्नाट गिफ्ट, आणखी स्ट्रॉन्ग होईल बॉन्ड.युनिक डिस्प्ले आणि आणखी आकर्षणएक लीकनुसार, iPhone 20 साठी सॅमसंगकडून खास डिस्प्ले येऊ शकतो. तो सध्याच्या स्क्रीनपेक्षा जास्त ब्राइट, पातळ आणि वक्र असेल. यामुळे फोन हातात धरणे सोपे होईल आणि कडा जास्त नॅच्युरल दिसतील. या डिस्प्लेचा वापर नंतर सॅमसंग आपल्या Galaxy S28 मध्येही करू शकते..यावर्षी काय येत आहे?सध्या ॲपल iPhone 18 Pro मॉडेल्स आणि आपला पहिला फोल्डेबल आयफोन तयार करत आहे. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये लॉन्च होणाऱ्या प्रो मॉडेल्समध्ये नवीन चिपसेट, व्हेरिएबल ॲपर्चर कॅमेरा, मोठी बॅटरी आणि नवीन रंगाचे पर्याय असतील.एकूणच iPhone 20 खरोखरच ॲपलचा स्वप्नातील फोन ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आयफोन प्रेमींसाठी पुढचे दोन वर्ष खूप रोमांचक ठरणार आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.