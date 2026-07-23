विज्ञान-तंत्र

Apple Upgrade Subscription : आता भाड्याने घेता येणार iPhone अन् MacBook! ॲपल कंपनीची जबरदस्त ऑफर, भरावा लागणार नाही EMI

आता iPhone आणि MacBook भाड्याने घेता येणार आहे. Apple कंपनीचा नवा प्लॅन काय आहे जाणून घ्या
Apple Lease Plan Upgrade Subscription for iPhone, MacBook and iPad

Apple Lease Plan Upgrade Subscription for iPhone, MacBook and iPad

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

मोठ्या रकमेचा एकदाच खर्च न करता Apple ची प्रीमियम डिव्हाइस वापरण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी एक आनंददायी बातमी आहे. Apple लवकरच एक नवी योजना सुरू करणार आहे, ज्याद्वारे तुम्ही iPhone, MacBook, iPad आणि Apple Watch भाड्याने घेऊ शकता.

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