Apple Upgrade Subscription : आता भाड्याने घेता येणार iPhone अन् MacBook! ॲपल कंपनीची जबरदस्त ऑफर, भरावा लागणार नाही EMI

मोठ्या रकमेचा एकदाच खर्च न करता Apple ची प्रीमियम डिव्हाइस वापरण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी एक आनंददायी बातमी आहे. Apple लवकरच एक नवी योजना सुरू करणार आहे, ज्याद्वारे तुम्ही iPhone, MacBook, iPad आणि Apple Watch भाड्याने घेऊ शकता..Apple Upgrade Program काय आहे?या नव्या योजनेद्वारे तुम्हाला मासिक हप्त्यात डिव्हाइस वापरण्याची संधी मिळेल. याला 'Apple Upgrade' असे नाव देण्यात आले आहे. ही योजना Car Leasing प्रमाणे काम करेल. कालावधी संपल्यानंतर तुम्ही डिव्हाइस परत करू शकता किंवा अतिरिक्त शुल्क भरून अपग्रेड करू शकता..फक्त 1 रुपयात JioHotstar प्रीमियम सबस्क्रिप्शन! कसे मिळवाल? पाहा एका क्लिकवर.कधी सुरू होणार प्लॅन?अहवालानुसार, ही योजना 28 जुलैला अमेरिकेत सुरू होणार आहे. सुरुवातीला Apple Stores आणि ऑनलाइन दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध असेल. नंतर इतर देशांमध्येही विस्तार केला जाईल..कसा काम करेल हा प्लॅन?iPhone आणि Apple Watch साठी 24 महिन्यांचा कालावधीMacBook साठी 36 महिन्यांचा कालावधीमुदत संपल्यानंतर डिव्हाइस अपग्रेड किंवा परत करण्याची सोयक्रेडिट स्कोअर तपासणी आवश्यक.Instagram New Feature : इंस्टाग्रामवर पोस्ट डिलीट न करता बदला गाणं; Replace Audio फीचर लॉन्च, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.योजनेचा फायदा म्हणजे मोठी रक्कम एकदम खर्च न करता नवीनतम Apple डिव्हाइस वापरता येईल. अपग्रेड करायचे झाल्यास अतिरिक्त शुल्क भरून नवीन मॉडेल घेता येईल.तथापि या योजनेत Apple Care समाविष्ट नसेल आणि काही एंट्री लेव्हल मॉडेल्स वगळले जाणार आहेत. यासाठी क्रेडिट चेकिंग प्रक्रिया पार पाडावी लागेल..सॅमसंगने लाँच केले तीन नवे Foldable फोन! Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 अन् Z Flip 8; दमदार फीचर्स, किंमत फक्त....Apple ची ही नवी योजना डिव्हाइसेस खरेदी न करता वापरण्याची सोय करणार आहे. यामुळे Apple प्रॉडक्टपर्यंत अधिकाधिक लोक पोहोचू शकतील. योजना सुरू झाल्यानंतर भारतीय बाजारातही याची उपलब्धता होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.