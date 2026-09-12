Apple x account 10 million followers no posts: सोशल मीडियाचा एक साधा आणि सोपा नियम आहे. जर तुम्हाला फॉलोअर्स वाढवायचे असतील, तर सातत्याने पोस्ट्स आणि कंटेंट शेअर करावा लागतो. पण, जगातील सर्वात श्रीमंत कंपन्यांपैकी एक असलेल्या 'अॅपल' (Apple) कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर हा नियम पार मोडून काढला आहे.अॅपलच्या अधिकृत X हँडलवर (@Apple) तब्बल १ कोटीच्या (10 Million) जवळ फॉलोअर्स आहेत. पण आश्चर्यकारक बाब म्हणजे गेल्या १५ वर्षांत या अकाउंटवरून एकही पब्लिक पोस्ट किंवा ट्विट करण्यात आलेले नाही..अॅपलच्या अकाउंटवरील '0' पोस्ट्स'चे रहस्यजर तुम्ही X वर अॅपलच्या अधिकृत पेजला भेट दिली, तर तुम्हाला एक पूर्णपणे रिकामी प्रोफाईल दिसेल. त्यावर राखाडी रंगाची हेडर इमेज, अॅपलचा लोगो आणि पोस्ट्सच्या जागी "0 Posts" असे लिहिलेले आढळते.अनेक युजर्सना हा एखादा तांत्रिक बिघाड किंवा अॅपलवर आलेली बंदी वाटते, पण हे अॅपलच्या ठरवून केलेल्या डिजिटल स्ट्रॅटेजीचा भाग आहे..Apple CEO: ॲपलमध्ये युगाचा अंत! टिम कूक आज होणार निवृत्त; कंपनीचे नवे सिईओ कोण? .एकही पोस्ट न करता अॅपल काय करते?अॅपलचे मुख्य पेज जरी रिकामे दिसत असले, तरी कंपनी X या प्लॅटफॉर्मचा वापर पूर्णपणे बंद करत नाही-डार्क पोस्ट्स अन् पेड अॅड्स (Paid & Promotional Campaigns): अॅपल आपले नवीन आयफोन किंवा प्रॉडक्ट्स लॉन्च करताना 'डार्क पोस्ट्स' (Promoted Tweets) चा वापर करते. या जाहिराती युजर्सच्या फीडमध्ये दिसतात, पण त्या मुख्य अकाऊंटच्या टाईमलाईनवर पब्लिकली सेव्ह होत नाहीत..अॅपल सपोर्ट अकाऊंट (@AppleSupport): मुख्य पेज शांत असले तरी अॅपलचे 'अॅपल सपोर्ट' हे अकाउंट अत्यंत सक्रिय आहे. त्यावरून लाखो ग्राहकांना तांत्रिक मदत, टिप्स आणि सर्व्हिसशी संबंधित उत्तरे दिली जातात.अॅपलच्या अधिकाऱ्यांचे अकाऊंट्स: कंपनीचे CEO आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या वैयक्तिक हँडलवरून नियमितपणे कंपनीच्या महत्त्वाच्या घोषणा आणि प्रॉडक्ट अपडेट्स शेअर करत असतात..Iphone update: भारतात लाँच होणार Apple Pay; iphone युजर्सना मिळणार 'टॅप अँड पे' सुविधा!.अॅपलच्या या अनोख्या सोशल मीडिया धोरणावर युजर्सकडून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. एका युजरने लिहिले, "एवढ्या मोठ्या मूल्याच्या कंपनीसाठी हे खरोखरच अद्भूत आहे. त्यांनी जगाला दाखवून दिले आहे की आम्हाला सोशल मीडिया हायपची गरज नाही, आम्ही प्रॉडक्ट लॉन्च करतो आणि जग त्यावर चर्चा करते."एका युजरने रिकाम्या दुकानाची व्हिडिओ क्लिप शेअर करत लिहिले की, "१ कोटी फॉलोअर्स असूनही एकही ट्विट न करणारे अॅपल हे जगातील एकमेव अकाउंट आहे.".कॉर्पोरेट विश्वासाठी नवा धडाकोणत्याही ब्रँडने सोशल मीडियावर सतत पोस्टिंग केलेच पाहिजे हा समज अॅपलने खोटा ठरवला आहे. प्रॉडक्टमधील ताकद, ब्रँड व्हॅल्यू आणि केवळ गरज असेल तेव्हाच जाहिरातींवर भर देणे या रणनीतीच्या बळावर अॅपलने X वर आपले साम्राज्य टिकवून ठेवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.