गाडीत तेल टाकायचं टेन्शन संपलं! आता सूर्य प्रकाशाने चालणार कार; एका झटक्यात ५० हजार लोकांनी केली बुकिंग, जाणून घ्या किंमत किती

अमेरिकेची कंपनी अप्टेरा मोटर्स ने एक क्रांतिकारी सोलर इलेक्ट्रिक कार तयार केली आहे. ही कार सूर्यप्रकाशावर चालते, म्हणजे रोजच्या प्रवासासाठी पेट्रोल-डिझेल किंवा चार्जिंग स्टेशनची गरजच नाही. कंपनीच्या या कारला आतापर्यंत जवळपास ५०,००० लोकांनी प्री-ऑर्डर केल्या आहेत. यावरून लोक किती उत्सुक आहेत हे समजतंय..ही कार फक्त इलेक्ट्रिक नाही, तर त्यावर सौर पॅनेल बसवलेले आहेत. हे पॅनेल सूर्यप्रकाश घेऊन कारला रोज ४० मैल (सुमारे ६४ किमी) पर्यंत मोफत चालवू शकतात. पूर्ण बॅटरी चार्ज केल्यास ही कार एका चार्जवर ४०० मैल (सुमारे ६४० किमी) पर्यंत धावते. भविष्यात कंपनी आणखी जास्त रेंज असलेली मॉडेल आणणार आहे म्हणजे १००० किमींपेक्षा जास्त...कारची रचना खूपच वेगळी आणि भविष्यातील आहे. तीन चाकांची, विमानासारखी ऐरोडायनामीक बॉडी, ज्यामुळे हवेचा प्रतिकार कमी होतो आणि ऊर्जा खूपच कमी वापरली जाते. कंपनीने १० वर्षांपासून या प्रकल्पावर मेहनत घेतली. २००७ मध्ये पहिली संकल्पना आली २०१९ मध्ये पुन्हा सुरू झाली आणि आता २०२६ मध्ये उत्पादनाची तयारी पूर्ण होत आहे.सध्या कंपनीने validation assembly line सुरू केली आहे. पहिली कार या लाइनवरून तयार झाली आहे..ब्रेक, उष्णता, क्रॅश अशा सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या की सरकारी मान्यता मिळवून डिलिव्हरी सुरू होईल. कंपनीची योजना २०२६ च्या अखेरीस पहिल्या ग्राहकांना कार देण्याची आहे.पर्यावरणासाठी ही कार वरदान ठरेल. इंधनाचे पैसे वाचतील, प्रदूषण कमी होईल आणि सूर्याच्या मोफत ऊर्जेवर प्रवास करता येईल. जगभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा ट्रेंड वाढतोय, पण अप्टेराने सोलरने एक पाऊल पुढे टाकलंय. लोकांची प्रचंड मागणी पाहता ही कार लवकरच रस्त्यावर दिसेल.