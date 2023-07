Car Features : एअर कंडिशनर ही प्रत्येक कारमध्ये आवश्यक गोष्ट आहे. प्रवास आरामदायी करण्यासाठी एसी खूप महत्वाचा आहे. तुम्ही उष्ण आणि दमट हवामानात गाडी चालवत असाल, धुळीच्या परिस्थितीत किंवा अगदी मध्यम तापमानातही, तुमच्या कारची वातानुकूलन यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावते.

ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल ही हवामान नियंत्रण प्रणाली अंगभूत एअर प्युरिफायरसह देखील येते. जे केबिनमधील हवा आपोआप स्वच्छ करते. ज्यामुळे पार्टिक्युलेट मॅटरची पातळी कमी होते.

हे वैशिष्ट्य भारतीय बाजारपेठेत सध्या असलेल्या अनेक आधुनिक कारमध्ये येते. अनेक कार प्रगत वैशिष्ट्यांसह येतात. आम्ही तुम्हाला त्याबद्दल अधिक तपशील देऊ.

ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल म्हणजे काय

बर्‍याच कार Advance Features सह येतात. ज्यामुळे स्वयंचलित हवामान नियंत्रणामुळे लोकांचा कार केबिनचा अनुभव अधिक आरामदायक झाला आहे. मॅन्युअल एसी सिस्टम असलेल्या कारसाठी, तुम्हाला मॅन्युअली एसी चालू करावा लागेल आणि ब्लोअरचा वेग आणि तापमान नियंत्रित करावे लागेल.

स्वयंचलित हवामान नियंत्रणासह सुसज्ज कारमध्ये, गोष्टी खूप सोप्या आहेत. बाहेरचे तापमान कितीही असले तरी कारच्या आतील तापमान तुम्ही सेट केल्याप्रमाणेच राहील.

केवळ प्रीमियम कारमध्ये उपलब्ध

हे एक वैशिष्ट्य आहे जे पूर्वी केवळ प्रीमियम कारमध्ये उपलब्ध होते. परंतु, आजकाल बहुतेक आधुनिक कारमध्ये हे वैशिष्ट्य येते. हे फीचर असूनही अनेकांना ते आपल्या कारमध्ये कसे वापरायचे हे माहित नसते. आम्ही तुम्हाला त्याबद्दल अधिक तपशील देऊ.

कनेक्ट केलेली टेक्नॉलॉजी

हे वैशिष्ट्य भारतीय बाजारपेठेत सध्याच्या अनेक आधुनिक कारमध्ये आहे. अनेक प्रीमियम कारसह, Hyundai Venue किंवा Kia Selot's सारख्या मॉडेलमध्ये, ड्रायव्हर दूरस्थपणे AC प्रणाली सक्रिय करू शकतो.

एअर प्युरिफायर आणि परफ्यूम

