Sewage Pump : आता घरात घुसणार नाही पावसाचं पाणी; वापरुन बघा 'हा' स्वस्तातला मस्त पंप

महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांत सध्या जोरदार पाऊस पडत आहे. रस्ते, पार्किंग आणि अनेक घरात पाणी भरले आहे. अशा वेळी पाणी उपसण्यासाठी माणसांना खूप मेहनत करावी लागते. पण आता ही समस्या सोडवण्यासाठी एक सोपा आणि स्मार्ट उपाय बाजारात उपलब्ध आहे..आपोआप पाणी काढणारा जादुई पंपया विशेष पंपाचे नाव आहे सबमर्सिबल सांडपाणी पंप. यात कोणताही बटण दाबण्याची गरज नाही. पाणी वाढू लागले की हा पंप आपोआप चालू होतो आणि पाणी पूर्णपणे उपसून बाहेर टाकतो. जेव्हा पाणी संपते, तेव्हा तो आपोआप बंदही होतो. यामुळे घरात पाणी साचण्याची भीती आता राहणार नाही..GOAT Sale : आज संपतोय सेल! फक्त 7 हजारात खरेदी करा 7000mAh बॅटरीवाला दमदार मोबाईल; 50MP सेल्फी कॅमेरा, 'इथे' सुरुय ऑफर.फ्लोटिंग स्विचची जादूया पंपात एक तरंगणारा स्विच (फ्लोटिंग स्विच) असतो. जेव्हा पाण्याची पातळी वाढते आणि स्विच पाण्यात बुडतो, तेव्हा मोटर चालू होते. पाणी पूर्णपणे बाहेर गेल्यावर स्विच खाली येतो आणि मोटर बंद होते. यामुळे मोटर वारंवार चालू-बंद होत नाही आणि विजेचा देखील बचत होते..घाण, चिखल आणि छोटे खडेही काढतोहा पंप फक्त स्वच्छ पाणीच नाही तर सांडपाण्यातील घाण, लहान खडे आणि चिखलही सहज बाहेर काढतो. घर, पार्किंग किंवा तळघरात साचलेले पाणी स्वच्छ करण्यासाठी तो अतिशय उपयुक्त आहे. तो पाण्यात बुडवून ठेवावा लागतो आणि तो सबमर्सिबल असल्याने सुरक्षितपणे काम करतो..Viral Video Truth : मोबाईलमधील चिनी अॅप्स खरोखर ATM मशीन कंट्रोल करू शकतात? व्हायरल व्हिडिओमागचं सत्य पाहा.किती खर्च येईल?ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या वेबसाइट्सवर हे पंप सहज उपलब्ध आहेत. किंमत ४००० रुपयांपासून सुरू होते. विविध क्षमता आणि ब्रँडनुसार किंमत वाढते. बहुतेक पंप सिंगल फेज वीजेवर चालतात, म्हणजे घरगुती वापरासाठी सोयीचे आहेत..एकदा गुंतवणूक, वर्षभर सुरक्षाजरी सुरुवातीला किंमत जास्त वाटली तरी हा पंप दीर्घकाळ टिकतो आणि पावसाळ्यात रोजची मेहनत वाचवतो. पाणी साचल्याने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.