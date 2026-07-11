विज्ञान-तंत्र

Sewage Pump : आता घरात घुसणार नाही पावसाचं पाणी; वापरुन बघा 'हा' स्वस्तातला मस्त पंप

How Automatic Float Switch Submersible Pumps Work : मुसळधार पावसात घर, पार्किंग किंवा तळघरात पाणी साचले तर काळजी करू नका. हा पंप आपोआप चालू होऊन पाणी बाहेर काढतो.
How Automatic Float Switch Submersible Pumps Work

How Automatic Float Switch Submersible Pumps Work

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांत सध्या जोरदार पाऊस पडत आहे. रस्ते, पार्किंग आणि अनेक घरात पाणी भरले आहे. अशा वेळी पाणी उपसण्यासाठी माणसांना खूप मेहनत करावी लागते. पण आता ही समस्या सोडवण्यासाठी एक सोपा आणि स्मार्ट उपाय बाजारात उपलब्ध आहे.

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