'आयुष्मान सारथी' चॅटबॉट लॉन्च; WhatsApp वर मिळणार आयुष्मान भारत योजनेची सुविधा

Ayushman Sarathi Chatbot: आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. आता आयुष्मान कार्ड तयार करण्यासाठी किंवा योजनेशी संबंधित इतर कामांसाठी सरकारी कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची किंवा कॉल सेंटरवर ताटकळत राहण्याची गरज पडणार नाही. केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांच्या सुविधेसाठी 'आयुष्मान सारथी' (Ayushman Sarathi) नावाचा एक नवीन व्हॉट्सॲप चॅटबॉट (WhatsApp Chatbot) सुरू केला आहे.केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांनी सोमवारी या नवीन सुविधेचे उद्घाटन केले. या चॅटबॉटमुळे लोकांना २४ तास कधीही आणि सोप्या पद्धतीने आरोग्य सेवांची माहिती व लाभ मिळवता येईल..'आयुष्मान सारथी' वर कोणत्या सुविधा मिळणार ?या व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या माध्यमातून नागरिक खालील गोष्टी घरबसल्या करू शकतील.पात्रता तपासणे: तुम्ही या योजनेसाठी पात्र आहात की नाही, हे पाहू शकता.आयुष्मान कार्ड: नवीन कार्डसाठी अर्ज करणे, ई-केवायसी (e-KYC) करणे आणि कार्ड डाउनलोड करणे.आधार लिंकिंग: आयुष्मान कार्डला आधार कार्ड जोडणे..WhatsApp चं Username फीचर वादाच्या भोवऱ्यात, केंद्र सरकारने थेट Meta ला पाठवली नोटीस, तीन दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश.वरिष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा: ७० वर्षे किंवा त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असणाऱ्या 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड'शी संबंधित सेवा.उपचारांची माहिती: उपचारांचा इतिहास आणि विम्याचा शिल्लक बॅलन्स (Balance) तपासणे.रुग्णालयांची माहिती: तुमच्या जवळची कोणती रुग्णालये या योजनेत समाविष्ट आहेत, याची यादी पाहणे.तक्रार निवारण: कोणतीही तक्रार नोंदवणे आणि तिचा स्टेटस ट्रॅक करणे..आरोग्य सेतू २.० (Arogya Setu 2.0) चेही लाँचिंग !कोरोना काळात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे 'आरोग्य सेतू' ॲप आता नवीन रूपात सादर करण्यात आले आहे. आरोग्य सेतू २.० हे आता डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करेल.याच्या मदतीने नागरिक आपली 'आभा' (ABHA) आयडी तयार करू शकतात.हॉस्पिटल्समध्ये 'स्कॅन आणि शेअर' (Scan & Share) सुविधेने डिजिटल नोंदणी करता येईल.आरोग्य विमा आणि क्लेम (Claims) ट्रॅक करणे आता अधिक सोपे होणार आहे.डिजिटल इंडियाच्या या नव्या पाऊलामुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांना आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना आरोग्याशी संबंधित सरकारी सेवा त्यांच्या व्हॉट्सॲपवर आणि मोबाईलवर सहज मिळतील..Malware Alert : लॅपटॉप-कॉम्प्युटरवर WhatsApp वापरताय? CERT-In ने दिला गंभीर इशारा, 'हा' मेसेज बघताच बँक अकाउंट होईल रिकामं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.