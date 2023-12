Game Awards 2023 : यावर्षीच्या गेम अवॉर्ड्सची घोषणा, कोणती ठरली सर्वोत्कृष्ट गेम? पाहा विजेत्यांची संपूर्ण यादी

Best Game Direction

सर्वोत्कृष्ट गेम दिग्दर्शन या कॅटेगरीमध्ये Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder आणि The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom या गेम्स होत्या. यांपैकी अ‍ॅलन वेक 2 या गेमने हा पुरस्कार पटकावला.