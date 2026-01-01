BEE Star Rating : इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरेदीचे नियम बदलले; लागू झाला BEE स्टार रेटिंगचा आदेश, थेट तुमच्या खिशावर होईल परिणाम

नवीन वर्ष 2026ची सुरुवात झाली की तुमच्या स्वयंपाकघरात आणि बैठकीच्या खोलीत वापरल्या जाणाऱ्या अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये मोठा बदल दिसेल. सरकारने ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) चे नवे कठोर नियम 1 जानेवारीपासून देशभरात लागू केले आहेत. आता स्मार्ट टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, एलपीजी गॅस स्टोव्ह यांसारख्या वस्तू खरेदी करताना स्टार रेटिंग अनिवार्य असेल. यापूर्वी हे रेटिंग ऐच्छिक होते, पण आता स्टार रेटिंग नसलेली उत्पादने बाजारात विकता येणार नाहीत..या बदलामुळे कोणत्या वस्तूवर परिणाम होईल?रंगीत टीव्ही आणि अल्ट्रा एचडी टीव्ही, फ्रॉस्ट फ्री तसेच डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, एलपीजी गॅस स्टोव्ह, डीप फ्रीजर, चिलर आणि कूलिंग टॉवर यांच्यावर स्टार रेटिंग बंधनकारक झाले आहे. याशिवाय डिस्ट्रिब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर आणि ग्रिड टायड सोलर इन्व्हर्टरसाठीही हे लागू आहे. एअर कंडिशनर (एसी), पंखे आणि वॉटर हीटरसारख्या वस्तूंसाठी आधीच स्टार रेटिंग अनिवार्य होते, पण आता त्यांची मानके आणखी कडक झाली आहेत. जुलै 2025 मध्ये मसुदा जाहीर झाल्यानंतर लोकांच्या अभिप्रायानुसार हे नियम अंतिम झाले..New Year Recharge : पटकन करा रिचार्ज, लवकरच बंद होणार आहे 1 रुपयचा प्लॅन; मिळणार 30 दिवसांची वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, 60GB डेटा.सामान्य माणसाला याचा काय फायदा?स्टार रेटिंग उपकरण किती वीज खातं ते सांगते. 5 स्टार रेटिंगची वस्तू सर्वात कमी वीज वापरते, त्यामुळे तुमचे वीज बिल कमी येईल. जास्त स्टार असलेली उपकरणे खरेदी करण्यास लोक प्रोत्साहित होतील, ज्यामुळे एकूण वीज वापर कमी होऊन पर्यावरणाला फायदा होईल. कमी कार्यक्षमतेची जुनी मॉडेल्स बाजारातून बाहेर पडतील, दर्जेदार उत्पादने मिळतील..Viral Video : बॉम्बसारखा फुटला मोटोरोलाचा मोबाईल; जीन्सच्या खिशातच झाला स्फोट, पुढे जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.पण खिशावर परिणाम होणार आहे. नवे कडक नियम लागू झाल्याने एसी आणि रेफ्रिजरेटरसारख्या वस्तूंच्या किंमती 5 ते 10 टक्क्यांनी वाढू शकतात. कारण नवे 5 स्टार मॉडेल आधीच्या 5 स्टारपेक्षा अधिक कार्यक्षम असतील, त्यासाठी महागडे पार्ट्स वापरावे लागतील. आधीच्या 5 स्टारला आता 4 स्टार मानले जाईल. तरीही दीर्घकाळात वीज बचतीमुळे ही गुंतवणूक फायद्याची ठरेल.हा बदल सरकारच्या ऊर्जा बचत आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या मोहिमेचा भाग आहे. नवीन वस्तू खरेदी करताना स्टार रेटिंग तपासा, जेणेकरून तुमचे पैसे आणि वीज दोन्ही वाचेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.