Pet Care : तुम्हाला तुमच्या पाळीव प्राण्यांची काळजी वाटते ना? 'हे' 5 स्वस्तातले स्मार्ट गॅजेट्स, ट्रॅकिंग अन् सुरक्षेसाठी बेस्ट

आपल्या लाडक्या पाळीव प्राण्यांची सुरक्षा आणि काळजी घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आता खूप सोपे आणि परवडणारे झाले आहे. बाजारात असे अनेक बजेट फ्रेंडली स्मार्ट गॅजेट्स उपलब्ध आहेत जे प्राण्यांच्या ट्रॅकिंगसाठी आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी सर्वोत्तम ठरतात..Smart GPS Pet Trackerअनेकदा पाळीव कुत्रे किंवा मांजर खेळताना किंवा फिरताना घरून अचानक पळून जातात किंवा हरवतात. अशा वेळी TWM Smart Pet Tracker Lite सारखे बजेट GPS ट्रॅकर अत्यंत उपयुक्त ठरतात. हे गॅजेट प्राण्याच्या गळ्यातील कॉलरला जोडले जाते आणि मोबाईल ॲपद्वारे त्याची अचूक लाईव्ह लोकेशन दाखवते. यामध्ये Geo Fencing चा पर्याय असतो म्णजेच जर तुमचा पाळीव प्राणी ठरवून दिलेल्या क्षेत्राबाहेर गेला तर तुमच्या फोनवर लगेच अलर्ट येतो..2 way ऑडिओ स्मार्ट पेट कॅमेराजेव्हा तुम्ही ऑफिस किंवा कामासाठी घराबाहेर असाल, तेव्हा पाळीव प्राणी घरी काय करत आहे यावर लक्ष ठेवणे खूप गरजेचे असते. यासाठी Petcube Cam 360 सारखे परवडणारे फिरणारे कॅमेरे बेस्ट आहेत. या कॅमेऱ्याच्या ३६० डिग्री व्हिजनमुळे तुम्ही घराच्या कानाकोपऱ्यावर लक्ष ठेवू शकता. यातील Two way audio फीचरमुळे तुम्ही दूरवरूनही तुमच्या पाळीव प्राण्याशी बोलून त्याचा एकटेपणा किंवा भीती दूर करू शकता..ऑटोमॅटिक स्मार्ट पेट फीडरव्यस्त वेळापत्रकामुळे बऱ्याचदा पाळीव प्राण्यांना वेळेवर जेवण देणे जमत नाही, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. स्मार्ट ऑटोमॅटिक फीडर या समस्येवर उत्तम उपाय आहे. या गॅजेटमध्ये तुम्ही जेवणाची वेळ आणि अन्नाचे प्रमाण मोबाईल ॲपद्वारे आधीच सेट करू शकता. यामुळे तुम्ही घरी नसलात तरीही तुमच्या कुत्र्याला किंवा मांजरीला अगदी योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात अन्न मिळते..स्मार्ट कॉलर आणि फिटनेस ट्रॅकरमाणसांच्या फिटनेस बँडप्रमाणेच आता प्राण्यांसाठीही स्मार्ट हेल्थ ट्रॅकर्स उपलब्ध आहेत, जे त्यांच्या गळ्यात कॉलर म्हणून घालता येतात. Genie Track Collar सारखे परवडणारे पर्याय प्राण्यांची रोजची हालचाल, झोपेची पद्धत आणि बर्न झालेल्या कॅलरीज ट्रॅक करतात. जर त्यांच्या आरोग्यात किंवा वागण्यात अचानक काही बदल झाला, तर ही कॉलर तुम्हाला आधीच सतर्क करते ज्यामुळे वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे सोपे होते..QR कोड स्मार्ट ID टॅगजर महागडे जीपीएस ट्रॅकर खरेदी करायचे नसतील तर अतिशय स्वस्त असणारा 'QR कोड स्मार्ट टॅग' हा सुरक्षेचा एक आधुनिक जुगाड आहे. हा टॅग प्राण्याच्या गळ्यात अडकवला जातो. जर तुमचा प्राणी हरवला आणि तो कोणाला सापडला तर ते व्यक्ती या क्यूआर कोडला स्कॅन करून मालकाचा फोन नंबर, पत्ता आणि प्राण्याची वैद्यकीय माहिती मिळवू शकतात. यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र ॲपची गरज पडत नाही.