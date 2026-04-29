Budget Mobile : नवीन मोबाईल घ्या बजेटमध्ये! 20 हजारच्या आत टॉप 5G स्मार्टफोन्स; बेस्ट कॅमेरा, दमदार फीचर्स अन् बरंच काही

आजकाल मोबाइलची किंमत वाढत चालली असली तरीही 20,000 रुपयांच्या आत बेस्ट काम करणारा , सुंदर डिस्प्ले आणि मोठी बॅटरी देणारे अनेक चांगले 5G फोन बाजारात उपलब्ध आहेत. बजेटमध्ये राहूनही प्रीमियम अनुभव घ्यायचा असेल तर ही मॉडेल्स तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहेत. चला या पाचही फोनबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया..Poco X7प्रीमियम लुक आणि स्मूथ कामगिरी हवी असेल तर Poco X7 निवडा. यात 6.67 इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले 120 Hertz refresh rate सह येतो. Dolby Vision support मुळे रंग खूप जिवंत दिसतात. MediaTek Dimensity 7300 Ultra processor मुळे दैनंदिन अॅप्स, multitasking आणि हलके गेमिंग सहज चालते. मजबूत build, Gorilla Glass आणि चांगला पानी आणि धूळ प्रतिरोधक क्षमता यामुळे फोन टिकाऊ आहे. 5500 mAh बॅटरी फास्ट चार्जिंगसह येते ज्यामुळे पूर्ण दिवस सहज जातो..Realme P4 5Gज्यांना एकदा चार्ज करून पूर्ण दिवस फोन वापरायचा असेल, त्यांच्यासाठी Realme P4 5G उत्तम आहे. यात अफाट 7000 mAh बॅटरी आहे. 6.77 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले 120Hertz refresh rate आणि HDR10+ support सह व्हिडिओ व गेमिंगचा अनुभव खूप छान देतो. Dimensity 7400 Ultra processor फास्ट काम करतो. दैनंदिन फोटोग्राफीसाठी camera पुरेसा चांगला आहे..Infinix Note 50S 5G+स्टाइलिश आणि स्मूथ स्क्रीन हवी असेल तर Infinix Note 50S 5G+ पहा. याचा curved AMOLED डिस्प्ले 144 Hertz refresh rate मुळे अतिशय स्मूथ आणि आकर्षक दिसतो. Dimensity 7300 Ultimate processor मुळे गेमिंगआणि वेगवान कामे सहज होतात. JBL tuned stereo speakers उत्कृष्ट आवाज देतात. 5500 mAh बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंगसह हा फोन संतुलित पॅकेज आहे..Tecno Pova 7 Pro 5GGaming आणि high performance हवी असेल तर Tecno Pova 7 Pro निवडा. 144 Hertz AMOLED डिस्प्ले खूप तेजस्वी आणि सुंदर विजुयल देतो. Dimensity 7300 Ultimate chipset जड games आणि apps सहज हाताळतो. याची खास गोष्ट म्हणजे 6000 mAh बॅटरी जी wired आणि wireless दोन्ही चार्जिंगला सपोर्ट करते ही price range मध्ये अगदीच रेअर आहे..Vivo T5x 5Gटिकाऊपणा आणि मोठी बॅटरी हवी असेल तर Vivo T5x 5G सर्वोत्तम आहे. Military grade build आणि IP68+IP69 rating मुळे हा फोन पानी, धूळ आणि खडबडीत वापराला सहज मात देतो. 7200 mAh बॅटरी मुळे वारंवार चार्ज करण्याची गरज पडत नाही. बजेटमध्ये हा छान मोबाईल आहे.