Jobs : झटपट नोकरी पाहिजे? 'या' ठिकाणी सुरू आहेत AI पासून मार्केटिंग, HR, अकाउंटिंगपर्यंतचे 100 कोर्स, तेही एकदम फ्री..कोणतीच फी नाही

SWAYAM Portal Courses : आजच्या स्पर्धात्मक जॉब मार्केटमध्ये नोकरी मिळवणे किंवा पगारवाढ करणे सोपे नाही. पण चांगली बातमी आहे. भारत सरकारच्या SWAYAM पोर्टलवरून तुम्ही मोफत ऑनलाइन कोर्सेस करून तुमचे स्किल्स अपग्रेड करू शकता. विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डिझाइनशी संबंधित कोर्सेस घेऊन तुम्ही लवकरच चांगली नोकरी मिळवू शकता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की फक्त पदवीपेक्षा प्रमाणपत्रे आणि स्किल बेस्ड अभ्यासक्रम नोकरीसाठी जास्त फायद्याचे ठरतात..SWAYAM हे भारत सरकारचे मोफत शिक्षण प्लॅटफॉर्म आहे. इथे इयत्ता ९वीपासून पदव्युत्तर स्तरापर्यंतचे हजारो अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. हे सर्व कोर्सेस IIT, IIM आणि देशातील १००० हून अधिक निवडक प्राध्यापकांनी तयार केलेले आहेत. व्हिडिओ लेक्चर्स, डाउनलोड करण्यायोग्य नोट्स, क्विझ आणि स्वयम मूल्यमापनाच्या सुविधा इथे मिळतात. तुम्ही घरी बसून स्वतःच्या वेळेनुसार शिकू शकता अगदी कधीही, कुठेही...सर्व कोर्सेस मोफत आहेत. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर अधिकृत प्रमाणपत्र हवे असेल (जे नोकरी किंवा पुढील शिक्षणासाठी उपयोगी पडते), तर प्रॉक्टर्ड परीक्षा द्यावी लागते. ही परीक्षा नाममात्र शुल्कात (१०० ते १००० रुपये) होते पण शिकणे पूर्णपणे विनामूल्य आहे..AI मधील लोकप्रिय मोफत कोर्सेस (जनवारी २०२६ सत्रासाठी सुरू)रोजच्या वापरासाठी AIमार्केटिंगमध्ये AIHuman Resource Management AIअकाउंटिंगमध्ये AIडिजिटल आणि सोशल मीडिया मार्केटिंगमध्ये AIAI: Constraint SatisfactionAI/ML Using PythonAI for EducatorsAI in Physicsक्रिकेट एनालिटिक्स & AI.डिझाइन आणि इतर क्षेत्रातील कोर्सेसUser Interface DesignInterior Design3D Printing and Design (शिक्षकांसाठी)मशीन लर्निंगचे मूलभूतअॅडव्हान्स्ड C++ आणि इतर टेक्निकल कोर्सेस.हे कोर्सेस करून तुम्ही AI स्किल्स शिकू शकता, जे आज IT, मार्केटिंग, HR, डिझाइन आणि अनेक क्षेत्रांत खूप मागणी आहेत. नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी किंवा सध्याच्या नोकरीत प्रगती हवी असणाऱ्यांसाठी हे उत्तम संधी आहे.कोर्स कसे सुरू कराल? फक्त swayam.gov.in वर जा, "All Courses" वर क्लिक कराAI किंवा डिझाइन फील्डनुसार फिल्टर करून आवडता कोर्स निवडा. जानवारी २०२६ सत्रासाठी एनरोलमेंट सुरू आहे त्यामुळे लगेच नोंदणी करा.