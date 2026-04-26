Hacking Safety Apps : हॅकरला फुटेल घाम! 'या' 5 ॲप्स बनवतील तुमच्या मोबाईलला एकदम सुरक्षित, एकतर नक्की डाउनलोड करा

तुमचा स्मार्टफोन हा आता फक्त कॉल आणि मेसेजचा साधन राहिलेला नाही. त्यात तुमची वैयक्तिक फोटो, बँकिंग डिटेल्स, यूपीआय, आधार कार्ड आणि इन्स्टाग्रामसारखी खूप महत्त्वाची माहिती असते. हॅकर्स आणि फसवणूक करणारे याकडे डोळे लावून बसलेले असतात. पण काळजी नको..काही उत्तम सुरक्षा ॲप्स तुमच्या फोनला लोखंडी कवचासारखे संरक्षण देतात. हॅकर्सनाही घाम फुटेल अशी ही पाच ॲप्स खाली पहा..Bitdefender Mobile Securityहे ॲप तुमच्या फोनला व्हायरस, मालवेअर आणि ऑनलाइन धोक्यांपासून मजबूतपणे वाचवते. स्पॅम कॉल्स आपोआप ओळखून ब्लॉक करते. हलके असल्याने फोन मंद होत नाही आणि बँकिंग किंवा ऑनलाइन खरेदी करताना पूर्ण सुरक्षितता देते.McAfee Securityइंटरनेट ब्राउझिंग करताना हे ॲप घोटाळेबाजांना दूर ठेवते. डार्क वेब मॉनिटरिंग आणि वायफाय स्कॅनिंग सारखी खास फीचर यात आहेत. तुमच्या फोनवर कोणताही सुरक्षा उल्लंघन होण्यापूर्वीच सावध करते. घोटाळे करणाऱ्यांना याचा सामना करणे कठीण जाते..Norton 360हे एक अष्टपैलू सुरक्षा कवच आहे. अँटीव्हायरस, व्हीपीएन, जाहिराती ब्लॉक करणारे आणि ॲप सल्लागार यासारखी अनेक सोयी यात मिळतात. नवीन ॲप इन्स्टॉल करण्यापूर्वी ते तुम्हाला सावध करते आणि तुमच्या गोपनीयतेवर सतत नजर ठेवते. एकदा इन्स्टॉल केले की मनःशांती मिळते.Malwarebytesसोप्या वापरासाठी हे ॲप प्रसिद्ध आहे. मालवेअर, डेटा चोरी आणि फसवणुकीला रोखण्यात ते अतिशय प्रभावी आहे. फोन हळू न करता चांगले काम करते. बँकिंग किंवा ऑनलाइन व्यवहार करताना कोणतीही चिंता नको, हे ॲप तुमचा विश्वासू साथीदार आहे..Mobile Security & Antivirusसामान्य मोबाईल सुरक्षा ॲप्स डेटा चोरीला थांबवतातच पण त्यात सोशल मीडिया प्रायव्हसी तपासणी आणि पॅरेंटल कंट्रोल्स सारखी अतिरिक्त सुविधा असतात. मुलांसाठी किंवा कुटुंबासाठी हे ॲप्स उत्तम पर्याय आहेत. बाहेरच्या धोक्यांपासून पूर्ण संरक्षण मिळते.आजकाल स्मार्टफोन सुरक्षा ही केवळ पर्याय नाही, तर गरज बनली आहे. वरील ॲप्स इन्स्टॉल करून तुमचा डेटा हॅकर्स आणि फसवणुकीपासून वाचवा. प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करा आणि रेग्युलर अपडेट ठेवा. थोड्या प्रयत्नाने तुमचा फोन पूर्ण सुरक्षित राहील आणि तुम्ही निश्चिंत राहाल.