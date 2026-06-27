विज्ञान-तंत्र

Jio, Airtel, Vi की BSNL...कोणतं सिमकार्ड आहे बेस्ट? 'ही' कंपनी देते जास्त ऑफर्स अन् जबरदस्त रिचार्ज प्लॅन्स, नेटवर्कही एकदम टॉप

Best SIM Card in India 2026: Complete Comparison : कोणतं सिमकार्ड बेस्ट? २०२६ मध्ये जिओ, एअरटेल, Vi की BSNL.. जाणून घ्या
Compare Best SIM Card in India 2026

Compare Best SIM Card in India 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारतीय टेलिकॉम मार्केटमध्ये सध्या रिचार्जचे दर वाढल्यामुळे "कोणतं सिमकार्ड बेस्ट?" हा प्रश्न मोठा झाला आहे. जिओचा वेग, एअरटेलची क्वालिटी, Vi च्या ऑफर्स आणि BSNL चे बजेट यामुळे युजर्स संभ्रमात आहेत. या चारही कंपन्यांच्या खास गोष्टी जाणून घेऊया

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