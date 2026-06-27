Jio, Airtel, Vi की BSNL...कोणतं सिमकार्ड आहे बेस्ट? 'ही' कंपनी देते जास्त ऑफर्स अन् जबरदस्त रिचार्ज प्लॅन्स, नेटवर्कही एकदम टॉप

भारतीय टेलिकॉम मार्केटमध्ये सध्या रिचार्जचे दर वाढल्यामुळे "कोणतं सिमकार्ड बेस्ट?" हा प्रश्न मोठा झाला आहे. जिओचा वेग, एअरटेलची क्वालिटी, Vi च्या ऑफर्स आणि BSNL चे बजेट यामुळे युजर्स संभ्रमात आहेत. या चारही कंपन्यांच्या खास गोष्टी जाणून घेऊया.रिलायन्स जिओ (Jio)भरपूर डेटा वापरणाऱ्यांसाठी जिओ आजही अव्वल पर्याय आहे. जिओच्या ३,५९९ रुपयांच्या वार्षिक प्लॅनमध्ये रोज 2.5 GB डेटा आणि अमर्याद 5G डेटा मिळतो. यात 'JioCinema' आणि 'JioTV' चे मोफत सबस्क्रिप्शनही समाविष्ट आहे..Samsung Discount Offer : चक्क 24 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट; सॅमसंगच्या 'या' प्रीमियम स्मार्टफोनवर बंपर सूट.Airtelउत्कृष्ट कॉलिंग आणि मजबूत नेटवर्क कव्हरेजसाठी एअरटेल ओळखले जाते. यांच्या ३,९९९ रुपयांच्या वार्षिक प्लॅनमध्ये रोज 2.5GB डेटा मिळतो. सोबतच अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा आनंद देण्यासाठी यात 'Xstream Play' चा मोफत ॲक्सेस मिळतो..TrashBot : बारावीच्या विद्यार्थिनीने बनवला अद्भुत 'ट्रॅशबॉट' रोबो; कचरा बघताच पळत जाऊन करतोय साफसफाई, पाहून तुमचं डोकं चक्रावेल.वोडाफोन-आयडिया (Vi)रात्री जास्त इंटरनेट वापरणाऱ्यांसाठी 'Vi' सर्वोत्तम आहे. यांच्या ३,५९९ रुपयांच्या वार्षिक प्लॅनमध्ये रात्री १२ ते सकाळी ६ पर्यंत पूर्णपणे 'फ्री अनलिमिटेड डेटा' मिळतो. तसेच आठवड्याचा उरलेला डेटा वीकेंडला वापरण्याची 'डेटा रोलओव्हर' सुविधा यात आहे..BSNLकमी बजेटमध्ये जास्त व्हॅलिडिटी हवी असल्यास सरकारी कंपनी BSNL थेट गेमचेंजर ठरते. जिथे खाजगी कंपन्यांचे प्लॅन्स ३,५०० पार आहेत, तिथे BSNL चा वार्षिक प्लॅन अवघ्या २,३९९ रुपयांमध्ये रोज 2 GB डेटा देतो. पैशांच्या बचतीसाठी हे बेस्ट सिम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.