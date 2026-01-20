Cyber Security Tips : अँड्रॉइड स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी सायबर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा इशारा देण्यात आला आहे. सध्याच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हेगार नवनवीन ट्रिक वापरून लोकांची फसवणूक करत आहेत. रिमोट अॅक्सेस ॲप्स (Remote Access Apps) हे स्कॅमर्ससाठी एक प्रभावी साधन बनले असून या ॲप्सचा वापर करून ते तुमच्या फोनवर पूर्ण ताबा मिळवू शकतात. काही लोकप्रिय ॲप्स जी वास्तविक तांत्रिक मदतीसाठी डिझाइन केली आहेत, ती आता फसवणुकीचे मुख्य माध्यम ठरत आहेत..हे तीन app आहेत AnyDesk, TeamViewer आणि QuickSupport. सायबर गुन्हेगार साधारणपणे ग्राहकांना बँक अधिकारी, विमा प्रतिनिधी किंवा टेलिकॉम कर्मचारी असल्याचे भासवून कॉल करतात. "तुमचे केवायसी (KYC) अपडेट करायचे आहे" किंवा "तुमचे अकाऊंट बंद होणार आहे" अशी भीती घालून ते वापरकर्त्यांना AnyDesk किंवा TeamViewer सारखी ॲप्स इन्स्टॉल करण्यास भाग पाडतात. एकदा हे ॲप फोनमध्ये इन्स्टॉल झाले की स्कॅमर वापरकर्त्याकडून एक विशिष्ट कोड किंवा ॲक्सेस परमिशन मागतो. ही परवानगी मिळताच तुमच्या फोनची स्क्रीन स्कॅमरला त्याच्या स्वतःच्या डिव्हाइसवर थेट दिसू लागते..ChatGPT ला 'Please' आणि 'Thank You' म्हणताय? ही चूक पडू शकते महागात; वैज्ञानिकांनी उघड केलं सिक्रेट, सांगितले उद्धटपणे बोलण्याचे फायदे.या रिमोट-अॅक्सेस सुविधेमुळे गुन्हेगार तुमच्या फोनमधील मेसेजेस, फोटो, कॉन्टॅक्ट्स आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बँकिंग ॲप्समध्ये डोकावू शकतात. जेव्हा तुम्ही तुमच्या बँक खात्यात लॉग इन करता किंवा व्यवहार करता, तेव्हा त्यांना तुमचा पासवर्ड आणि ओटीपी (OTP) थेट दिसतो. यामुळे तुमच्या नकळत तुमच्या बँक खात्यातून पैसे लंपास करणे त्यांना सहज शक्य होते. अनेकदा वापरकर्त्याला वाटते की ते केवळ स्क्रीन शेअर करत आहेत, परंतु प्रत्यक्षात ते आपल्या संपूर्ण डिजिटल आयुष्याची चावी स्कॅमरच्या हातात देत असतात. .12 minutes 46 seconds अन् 9 minutes 44 seconds MMS Original Link नेमकी आहे तरी काय? ओपन करताच सुरू होतोय सगळा खेळ...हा धोका टाळण्यासाठी वापरकर्त्यांनी अत्यंत सावध राहणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला कोणी अनोळखी व्यक्ती फोनवर कोणतीही ॲप्स किंवा सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करायला सांगत असेल, तर लगेच सावध व्हा. अधिकृत बँका किंवा नामांकित कंपन्या कधीही त्यांचे काम करण्यासाठी ग्राहकांना रिमोट अॅक्सेस ॲप्स इन्स्टॉल करायला सांगत नाहीत. जर तुमच्या फोनमध्ये अशी ॲप्स आधीपासून असतील आणि त्यांचा वापर होत नसेल तर ती काढून टाकणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हिताचे ठरेल. संशयास्पद वाटल्यास अधिकृत सायबर क्राईम पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. .Blaze Duo 3 : लोकप्रिय कंपनीचा धमाका! 16,999 रुपयांत डबल स्क्रीनवाला मोबाईल लाँच; देशी ब्रँडने उडवली विदेशी कंपन्यांची झोप.शेवटी तांत्रिक साक्षरता हाच अशा फसवणुकीपासून वाचण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे. गुगल प्ले स्टोअरवरून ॲप्स डाऊनलोड करताना नेहमी त्यांचे रिव्ह्यू आणि परवानग्या तपासा. तुमच्या फोनची सुरक्षा मजबूत ठेवण्यासाठी अँड्रॉइड सुरक्षा सेटिंग्ज वेळोवेळी अद्ययावत ठेवा. 'टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन'चा वापर करा आणि कोणत्याही परिस्थितीत अनोळखी व्यक्तीसोबत स्क्रीन शेअर करू नका. सतर्क राहा आणि आपली वैयक्तिक व आर्थिक माहिती सुरक्षित ठेवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.