Sun on Earth : 100,000,000°C ची उष्णता! चक्क पृथ्वीवर 'सूर्य' बनवतायत बिल गेट्स, जगभर चर्चेत असलेला 'Infinity One' प्रोजेक्ट काय आहे?

१०० दशलक्ष डिग्री सेल्सिअस म्हणजे सूर्याच्या केंद्रापेक्षा सात पट जास्त तापमान..हे खरंच विज्ञानातल्या गोष्टीसारख वाटतं पण ते आता खरोखर घडत आहे. बिल गेट्स यांच्या कंपनी टाइप वन एनर्जीने अमेरिकेच्या टेनेसी राज्यात 'इन्फिनिटी वन' नावाचा क्रांतिकारी फ्यूजन रिअॅक्टर बांधण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा प्रकल्प इतका खास आहे की तो जुना कोळशाचा वीज प्रकल्प पाडून त्याच जागी उभारला जाणार आहे..हा रिअॅक्टर 'स्टेलरेटर' प्रकारचा आहे. सूर्य जसा हायड्रोजनचे अणु एकत्र करून प्रचंड ऊर्जा तयार करतो तसंच इथेही फ्यूजन प्रक्रिया होईल. हलके अणु एकमेकांना मिळून जोडले जातील आणि त्यातून स्वच्छ, अमर्यादित ऊर्जा मिळेल. प्लाझ्मा नावाची अत्यंत गरम वायूची अवस्था १०० मिलियन °C पर्यंत गरम होईल. हे नियंत्रित करण्यासाठी खूप शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र आणि जटिल कॉइल्स वापरले जातील..सामान्य अणुऊर्जा प्रकल्पात अणु फोडले जातात पण इथे उलट आहे अणु जोडले जातील. त्यामुळे कचरा कमी, धोका कमी होईल आणि ऊर्जा भरपूर मिळेल. टोकोमॅक्सपेक्षा स्टेलरेटर जास्त स्थिर असतं कारण त्याची रचना वेगळी आणि चांगली आहे. टेनेसी व्हॅली अथॉरिटी (TVA) ही सरकारी संस्था या प्रकल्पात भागीदार आहे. २९ जानेवारी २०२६ रोजी कंपनीने नियामकांकडे परवाना अर्ज दाखल केला..मंजुरी मिळाली तर हा टेनेसीचा पहिला व्यावसायिक फ्यूजन प्लांट बनेल. अमेरिकेच्या न्यूक्लियर कमिशनने २०२३ मध्ये फ्यूजनला फिशनपेक्षा कमी धोकादायक मानलंय त्यामुळे नियम सोपे झाले आहेत. हे यशस्वी झालं तर कोळसा, तेल, गॅस यांची गरज संपेल. स्वच्छ, कधीच न संपणारी ऊर्जा प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचेल..