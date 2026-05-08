Bluetooth Risk : मोबाईलचं ब्लूटूथ सतत ठेऊ नका सुरू; नाहीतर होईल मोठं नुकसान, 'हे' 4 धोके समजून घ्या

Tech Tips : आजच्या युगात आपण हेडफोनपासून स्मार्टवॉचपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी ब्लूटूथवर अवलंबून असतो. मात्र हे सोयीस्कर तंत्रज्ञान जितके उपयुक्त आहे तितकेच ते धोकादायकही ठरू शकते. अनेकजण काम नसतानाही मोबाईलचे ब्लूटूथ ऑन ठेवतात ज्यामुळे हॅकर्सना तुमच्या फोनमध्ये शिरकाव करण्यासाठी एक मोकळी वाट मिळते. हे एखाद्या घराचे दार उघडे ठेवून बाहेर जाण्यासारखे आहे. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने ही एक मोठी चूक ठरू शकते ज्याचा फटका तुमच्या गोपनीयतेला आणि आर्थिक सुरक्षिततेला बसू शकतो..डेटा चोरीचा मोठा धोका (Bluesnarfing)ब्लूटूथ सुरू ठेवल्यामुळे उद्भवणारा सर्वात मोठा धोका म्हणजे ब्लूस्नर्फिंग. या तंत्राचा वापर करून हॅकर्स तुमच्या फोनमधील कॉन्टॅक्ट लिस्ट, खाजगी मेसेज, फोटो आणि महत्त्वाचे डॉक्युमेंट चोरू शकतात. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ही चोरी करण्यासाठी हॅकरला तुमच्या फोनचा ताबा घेण्याची गरज नसते तो फक्त ब्लूटूथ रेंजमध्ये राहून तुमचा डेटा ओढून घेऊ शकतो. यामुळे तुमची पर्सनल माहिती डार्क वेबवर विकली जाण्याची किंवा तिचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते..लोकेशन ट्रॅकिंगने तुमच्या हालचालींवर नजरजेव्हा तुमचे ब्लूटूथ सुरू असते, तेव्हा ते आसपासच्या उपकरणांना युनिक id पाठवत असते. याद्वारे हॅकर्स किंवा जाहिरातदार कंपन्या तुमच्या नकळत तुमचे अचूक लोकेशन ट्रॅक करू शकतात. तुम्ही कोणत्या मॉलमध्ये जाता कोणत्या ऑफिसमध्ये काम करता किंवा कुठे राहता, याची सर्व माहिती गोळा केली जाते. या ट्रॅकिंगमुळे तुमच्या प्रायवसीचा भंग होतोच शिवाय गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी हे अधिक सोपे होते..ब्लूजॅकिंग आणि मालवेअरब्लूजॅकिंगमध्ये हॅकर्स तुमच्या फोनवर आकर्षक ऑफर किंवा महत्त्वाच्या फाइलच्या नावाखाली स्पॅम मेसेजेस पाठवतात. जर तुम्ही चुकून अशा कोणत्याही अनपेक्षित फाइलची 'paring request' स्वीकारली तर तुमच्या फोनमध्ये घातक व्हायरस किंवा मालवेअर शिरू शकतो. हे मालवेअर तुमच्या फोनमधील बँकिंग ॲप्सचा डेटा चोरू शकतात किंवा तुमच्या फोनचा कॅमेरा आणि माईक तुमच्या नकळत सुरू करू शकतात जे अत्यंत भयानक आहे..बॅटरीचे नुकसान आणि तांत्रिक बिघाडब्लूटूथ सतत सुरू ठेवल्याचा परिणाम केवळ सुरक्षेवरच नाही, तर फोनच्या कार्यक्षमतेवरही होतो. बॅकग्राउंडला ब्लूटूथ सतत नवीन उपकरणांचा स्कॅन घेत राहिल्यामुळे फोनची बॅटरी अत्यंत वेगाने संपते. सततच्या या प्रक्रियेमुळे फोन गरम होऊ शकतो, ज्यामुळे प्रोसेसरवर ताण येतो. दीर्घकाळ ही सवय राहिल्यास बॅटरी फुगणे किंवा फोन हँग होणे यांसारखे तांत्रिक बिघाड होऊन तुमचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.