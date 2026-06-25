विज्ञान-तंत्र

Whatsapp Scam : बॉसच्या नंबरवरून मेसेज अन् बँक अकाऊंट रिकामं! भारतात नव्या व्हॉट्सॲप स्कॅमचा सुळसुळाट, 'या' लोकांना केलं जातय टार्गेट

What is the Boss Scam and Why is it Dangerous : ‘बॉस स्कॅम’चा नवा धोका वाढला आहे. सरकारची मोठी चेतावणी आणि नव्या सायबर फसवणुकीपासून सुरक्षित राहण्यासाठी काय करावे जाणून घ्या
How Cybercriminals Execute the Boss Scam via WhatsApp, Warning Signs and Malware File Extensions to Avoid

How Cybercriminals Execute the Boss Scam via WhatsApp, Warning Signs and Malware File Extensions to Avoid

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आपल्या व्यस्त आयुष्यात एक छोटासा व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज किंवा ईमेल किती मोठा त्रास देऊ शकतो, याची जाणीव आता सरकारने करून दिली आहे. उच्चपदस्थ अधिकारी, ceo आणि कंपन्यांच्या वरिष्ठांना लक्ष्य करणारा एक नवीन सायबर फसवणूक प्रकार वेगाने पसरत आहे. याला ‘बॉस स्कॅम’ म्हणतात. (Whatsapp boss scam)

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