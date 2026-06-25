Whatsapp Scam : बॉसच्या नंबरवरून मेसेज अन् बँक अकाऊंट रिकामं! भारतात नव्या व्हॉट्सॲप स्कॅमचा सुळसुळाट, 'या' लोकांना केलं जातय टार्गेट

आपल्या व्यस्त आयुष्यात एक छोटासा व्हॉट्सअॅप मेसेज किंवा ईमेल किती मोठा त्रास देऊ शकतो, याची जाणीव आता सरकारने करून दिली आहे. उच्चपदस्थ अधिकारी, ceo आणि कंपन्यांच्या वरिष्ठांना लक्ष्य करणारा एक नवीन सायबर फसवणूक प्रकार वेगाने पसरत आहे. याला ‘बॉस स्कॅम’ म्हणतात. (Whatsapp boss scam).बॉस स्कॅम कसा काम करतो?फसवणूक करणारे लोक विश्वासार्ह दिसणारे ईमेल किंवा व्हॉट्सअॅप मेसेज पाठवतात. मेसेज अगदी व्यावसायिक आणि खरा वाटावा असा तयार केलेला असतो. त्यात एक फाइल जोडलेली असते. जर तुम्ही ती फाइल उघडली किंवा डाउनलोड केली तर तुमच्या डिव्हाइसमध्ये मालवेअर घुसते..IndiGo Cabs : इंडिगोची कॅब सर्व्हिस सुरू! एअरपोर्ट पिकअप-ड्रॉप फक्त 49 रुपयांमध्ये, कसं बुक करायचं? पाहा एका क्लिकवर..zip, .exe, .dll सारख्या एक्स्टेंशनच्या फाइल्स विशेषतः धोकादायक आहेत. एकदा मालवेअर आत शिरला की हॅकर्स तुमचे संपूर्ण डिव्हाइस, व्हॉट्सअॅप अकाउंट, बँकिंग सिस्टीम आणि संवेदनशील माहितीवर नियंत्रण मिळवू शकतात..मालवेअर किती मोठा नुकसान करू शकते?हॅकर्स तुमच्या व्हॉट्सअॅप वेब सेशनवर ताबा मिळवू शकतात. त्यामुळे ते अनधिकृत पैसे ट्रान्सफर करू शकतात, गोपनीय संभाषणे वाचू शकतात आणि मोठ्या आर्थिक फसवणुकी करू शकतात. गृह मंत्रालय आणि इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने याबाबत सर्व भारतीय नागरिक आणि संस्थांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..Internet Tricks : मोबाईलचं 4G नेटवर्क पळेल 5G सारखं; सुपरफास्ट इंटरनेटसाठी वापरुन बघा 'ही' सिक्रेट ट्रिक, खूप कमी लोकांना आहे माहिती.स्वतःला सुरक्षित कसे ठेवाल?संशयास्पद ईमेल किंवा मेसेजमधील अटॅचमेंट कधीही उघडू नका.फाइल डाउनलोड करण्यापूर्वी प्रेषकाची ओळख नक्की तपासा.विनंती करणारा मेसेज आला तरी घाईघाईने कृती करू नका. थेट फोनवर बोलून खात्री करा.तुमच्या लॅपटॉप, मोबाइलवर चांगले अँटीव्हायरस ठेवा आणि नियमित अपडेट करा.व्हॉट्सअॅप वेब सेशन तपासा आणि अनोळखी डिव्हाइसवरून लॉग आउट करा.(Boss scam safety tips).सायबर गुन्हेगार लोकांच्या विश्वास आणि घाईचा फायदा घेतात. म्हणून शांत राहा, प्रत्येक गोष्ट तपासा आणि टीमला देखील याबाबत प्रशिक्षण द्या. सरकारच्या या वेळीच्या इशाऱ्याने अनेक मोठ्या फसवणुकांना आळा बसू शकतो. जागरूक राहिलो तरच आपण या ‘बॉस स्कॅम’पासून सुरक्षित राहू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.