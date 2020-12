गोष्ट 984 फूट उंच उडणाऱ्या विमानातून खाली पडलेल्या iPhone ची (व्हिडिओ)

ब्राझील (Brazil) मधील डॉक्यूमेंट्री निर्माता अर्नेस्टो गालियोट्टो (Ernesto Galiotto) अशी एक गोष्ट केली आहे की ती कदाचित स्वप्नवत वाटावी. त्यांचा स्वत:चा आयफोन उंच भरारी घेतलेल्या प्लेनमधून चक्क खाली पडला. विशेष म्हणजे खूप उंचावरुन पडून देखील त्यांच्या फोनला काहीच झाले नाही. एवढेच नव्हे तर या कॅमेऱ्यात प्लेनमधून जमीनीवर पडेपर्यंतच्या प्रवास वर्णनाचा व्हिडिओ देखील रेकॉर्ड झाला आहे. दिग्दर्शक शुक्रवारी रिओ डी जेनेरोच्या कबाना समुद्र किनाऱ्यावरुन त्यांचे विमान उड्डान करत होते. जेव्हा त्यांनी आपला iPhone 6S खासगी विमानाच्या खिडकीबाहेर ठेवला त्यावेळी हवेच्या वेगामुळे तो त्यांच्या हातून निसटला. फोन पडल्यानंतर तुमच्या आमच्या मनात जो विचार आला तोच विचार त्यांच्या मनातही आला. आता फोन विसरायलाच हवे, असे त्यांनाही वाटले. पण कुणालाही विश्वास बसणार नाही, असे घडले. त्यांनी ज्यावेळी GPS च्या माध्यमातून आपला फोन ट्रॅक केला तेव्हा फोन समुद्र किनारपट्टीवर पडल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. ते फोनची काय अवस्था झाली असेल हा विचार करुन फोनपर्यंत पोहचले आणि त्यांना जवळपास 300 मीटर (984 फूट) उंचीवर पडलेला फोन सुस्थितीत सापडला. फोनचे स्क्रीन प्रोटेक्टेर आणि कव्हरला थोडेफार नुकसान झाले होते. फोनच्या इनबिल्ट कॅमेऱ्यात 15 सेकंदाचा व्हिडिओही कैद झाल्याचे निदर्शनास आले. दिग्दर्शकाने युट्यूबवर एक व्हिडिओ शेअर करुन त्यांनी फोनची अविश्वसनीय कहाणी शेअर केली आहे.

