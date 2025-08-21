TV Remote: टीव्ही रिमोट तुटलाय? मग नवीन खरेदी करण्याची गरज नाही, फोनवरूनच 'असे' करा कंट्रोल

तुमच्या फोनवर युनिव्हर्सल रिमोट ॲप डाउनलोड करून टीव्ही नियंत्रित करा.फोनमधील IR ब्लास्टर किंवा वाय-फायद्वारे टीव्हीशी कनेक्ट करा.ॲपमधील सूचनांचे पालन करून टीव्ही मॉडेल निवडा आणि सहज नियंत्रण मिळवा.How to control TV with phone without remote: तुमच्या घरी टीव्ही रिमोट तुटला आहे का? किंवा हरवला आहे? तर काळजी करू नका. लगेच नवीन रिमोट खरेदी करण्याची गरज नाही. कारण तुम्ही तुमच्या फोनद्वारे टीव्ही पूर्णपणे कंट्रोल करू शकता. केवळ तुमचा स्मार्ट टीव्हीच नाही तर तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही तुमच्या फोनवरून जुने बॉक्स टीव्ही देखील पूर्णपणे कंट्रोल करू शकता. यासाठी कोणत्या स्टेप्स लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया. .गुगल अॅपजर टीव्हीचा रिमोट हरवला किंवा तुटला तर तुम्ही तुमच्या फोनवर गुगल होम अॅप इन्स्टॉल करून फोनवरूनच टीव्ही नियंत्रित करू शकता. यासाठी, तुम्ही तुमच्या स्मार्ट टीव्हीमध्ये लॉग इन केलेल्या गुगल अकाउंटनेच गुगल होम अॅपमध्ये लॉग इन करणे आवश्यक आहे. यानंतर, जेव्हा तुम्ही गुगल होम अॅपवर जाल तेव्हा तुम्हाला तिथे तुमच्या टीव्हीचे नाव दिसेल. त्यावर टॅप केल्यानंतर, तुम्हाला टीव्ही रिमोटचा पर्याय दिसेल. या पर्यायावर टॅप करून, तुम्ही तुमचा टीव्ही रिमोटने नियंत्रित करत होता त्याच प्रकारे नियंत्रित करू शकाल..आयआर ब्लास्टर असलेले फोनअनेक मध्यम श्रेणीच्या आणि उच्च श्रेणीच्या स्मार्टफोनमध्ये आयआर ब्लास्टरचा पर्याय उपलब्ध आहे. जर तुमच्या फोनमध्येही तो असेल तर तुम्ही तुमचा टीव्ही अगदी सहजपणे नियंत्रित करू शकाल. तसेच, आयआर ब्लास्टर असलेल्या फोनच्या मदतीने तुम्ही जुने बॉक्स टीव्ही देखील नियंत्रित करू शकता. यासाठी कोणत्याही वेगळ्या अॅपची आवश्यकता नाही कारण आयआर ब्लास्टर असलेल्या फोनमध्ये बिल्ट-इन रिपोर्ट अॅप असते. त्या अॅपमध्ये तुमच्या टीव्हीचा ब्रँड निवडून, तुम्ही तो फोनसोबत अगदी सहजपणे जोडू शकता..Monsoon Car Tips: कारच्या एसीचा दुर्गंध घालवण्यासाठी पावसाळ्यात 'या' 4 गोष्टी ठेवा लक्षात .आयआर ब्लास्टरजर तुमच्या फोनमध्ये आयआर ब्लास्टर नसेल आणि तुम्हाला जुना बॉक्स टीव्ही नियंत्रित करायचा असेल, तर तुम्ही आयआर ब्लास्टर स्वतंत्रपणे खरेदी करू शकता आणि तो तुमच्या फोनमध्ये प्लग करू शकता आणि टीव्ही अगदी सहजपणे नियंत्रित करू शकता. तुम्हाला हे आयआर ब्लास्टर ऑनलाइन स्टोअरमध्ये सहज मिळतील आणि ते टाइप सी चार्जिंग पोर्टद्वारे तुमच्या फोनशी कनेक्ट होतील. त्यांचे स्वतःचे अॅप देखील आहे, जे त्यांच्या पॅकेजिंगवर नमूद केले आहे. अशा प्रकारे, तुम्ही तुमचा स्मार्ट किंवा नॉन-स्मार्ट टीव्ही सहजपणे कव्हर करू शकता..टीव्ही रिमोटऐवजी फोन कसा वापरायचा?युनिव्हर्सल रिमोट ॲप डाउनलोड करा, टीव्ही मॉडेल निवडा आणि IR ब्लास्टर किंवा वाय-फायद्वारे कनेक्ट करा..माझ्या फोनमध्ये IR ब्लास्टर नसेल तर काय करावे?वाय-फाय आधारित रिमोट ॲप्स वापरा किंवा टीव्हीच्या स्मार्ट फीचर्सद्वारे नियंत्रण मिळवा. .कोणती ॲप्स टीव्ही नियंत्रणासाठी सर्वोत्तम आहेत?AnyMote, Mi Remote, किंवा टीव्ही ब्रँडच्या अधिकृत ॲप्सचा वापर करू शकता..स्मार्ट टीव्ही नसेल तरी फोनने नियंत्रण शक्य आहे का?होय, IR ब्लास्टर असलेल्या फोनद्वारे किंवा वाय-फाय राउटरद्वारे काही टीव्ही नियंत्रित होऊ शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.