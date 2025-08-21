विज्ञान-तंत्र

TV Remote: टीव्ही रिमोट तुटलाय? मग नवीन खरेदी करण्याची गरज नाही, फोनवरूनच 'असे' करा कंट्रोल

Best apps to replace broken TV remote : फोनवरून टीव्ही नियंत्रित करण्याचे सोपे उपाय
पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

  1. तुमच्या फोनवर युनिव्हर्सल रिमोट ॲप डाउनलोड करून टीव्ही नियंत्रित करा.

  2. फोनमधील IR ब्लास्टर किंवा वाय-फायद्वारे टीव्हीशी कनेक्ट करा.

  3. ॲपमधील सूचनांचे पालन करून टीव्ही मॉडेल निवडा आणि सहज नियंत्रण मिळवा

How to control TV with phone without remote: तुमच्या घरी टीव्ही रिमोट तुटला आहे का? किंवा हरवला आहे? तर काळजी करू नका. लगेच नवीन रिमोट खरेदी करण्याची गरज नाही. कारण तुम्ही तुमच्या फोनद्वारे टीव्ही पूर्णपणे कंट्रोल करू शकता. केवळ तुमचा स्मार्ट टीव्हीच नाही तर तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही तुमच्या फोनवरून जुने बॉक्स टीव्ही देखील पूर्णपणे कंट्रोल करू शकता. यासाठी कोणत्या स्टेप्स लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.

