खासगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या महागड्या रिचार्ज प्लॅन्सच्या स्पर्धेत सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) ने आपल्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत फायदेशीर वार्षिक ऑफर आणली आहे. कंपनीच्या २,४४९ रुपयांच्या प्रीपेड रिचार्ज प्लॅनवर आता ३६५ ऐवजी तब्बल ३८० दिवसांची वैधता मिळत आहे. इतकंच नाही, तर या रिचार्जसोबत ग्राहकांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत अपघाती विमा संरक्षण देखील दिले जात असल्याची माहिती मिळाली आहे..दररोज ६.४४ रुपये खर्चात अनलिमिटेड कॉलिंग, २ जीबी डेटा आणि १०० एसएमएसबीएसएनएलच्या २,४४९ रुपयांच्या प्लॅनची नियमित वैधता ३६५ दिवसांची असते. मात्र, मर्यादित कालावधीच्या विशेष ऑफरअंतर्गत कंपनी १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत मोफत देत असल्याने ग्राहकांना एकूण ३८० दिवस सेवांचा लाभ घेता येणार आहे. म्हणजेच या प्लॅनचा दैनंदिन सरासरी खर्च केवळ ६.४४ रुपये इतका येतो.डेटा: दररोज २ जीबी (2GB) हाय-स्पीड डेटा (मर्यादा संपल्यानंतर ४० Kbps वेगाने इंटरनेट सुरू राहते).कॉलिंग आणि एसएमएस: देशभरात अमर्यादित व्हॉइस कॉलिंग आणि दररोज १०० एसएमएस मोफत..New Honda Avancier SUV : ७ सीटर फॅमिली एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये होंडाचा मोठा धमाका! नव्या 'H' लोगो, नेक्स्ट-जनरेशन हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक AWD सह 'अव्हान्सियर' सादर; भारतात कधी येणार?.रस्ते अपघात, सर्पदंश आणि वीज पडण्यापासून १ लाखांचे संरक्षणया रिचार्ज प्लॅनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यासोबत मिळणारे मोफत विमा कवच. यासाठी बीएसएनएलने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (OICL) सोबत भागीदारी केली आहे. या अंतर्गत पात्र ग्राहकांना १ लाख रुपयांपर्यंतचा अपघाती मृत्यू विमा मिळतो. यामध्ये रस्ते अपघात, आगीमुळे होणारी दुखापत, सर्पदंश, वीज पडणे आणि विजेचा धक्का बसणे यांसारख्या दुर्दैवी घटनांचा समावेश आहे. याशिवाय, या प्लॅनसोबत १०,००० रुपयांचे सायबर विमा संरक्षणही दिले जात आहे..ना मराठी मातृभाषा, ना महाराष्ट्र जन्मभूमी; तरीही परदेशी कलाकाराच्या मराठी प्रेमाची सोशल मीडियावर चर्चा!.३० नोव्हेंबर २०२६ ही शेवटची तारीख; कसा कराल रिचार्ज? बीएसएनएलची ही विशेष ऑफर मर्यादित काळासाठी असून, ग्राहकांना याचा लाभ ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंतच घेता येणार आहे. रिचार्ज करण्यापूर्वी विम्याच्या अटी व पात्रता तपासणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी ग्राहक बीएसएनएलची अधिकृत वेबसाइट (www.bsnl.co.in), BSNL Selfcare ॲप, कंपनीचा AI सहाय्यक 'BRex' किंवा १८००-१८०-१५०३ या टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.