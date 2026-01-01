New Year Recharge : पटकन करा रिचार्ज, लवकरच बंद होणार आहे 1 रुपयचा प्लॅन; मिळणार 30 दिवसांची वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, 60GB डेटा

नववर्षाच्या स्वागतात सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने ग्राहकांना एक जबरदस्त भेट दिली आहे, पण ही भेट आज मध्यरात्रीनंतर संपणार आहे. BSNL च्या 'क्रिसमस बोनान्झा' ऑफर अंतर्गत नवीन ग्राहकांना अवघ्या 1 रुपयात पूर्ण 30 दिवसांची प्रीपेड सेवा मिळत आहे. या ऑफरमध्ये रोज 2 GB हायस्पीड 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि दररोज 100 SMS चा समावेश आहे. याचा अर्थ, एकूण 60G डेटा पूर्ण महिनाभर वापरता येणार आहे.ही ऑफर विशेषतः नवीन ग्राहकांसाठी आहे, ज्यांना BSNL च्या स्वदेशी 4G नेटवर्कचा अनुभव घ्यायचा आहे. कंपनीने ही योजना मूळतः 'फ्रीडम प्लॅन' नावाने लाँच केली होती, जी आता क्रिसमस आणि नववर्षाच्या निमित्ताने परत आली आहे. या प्लॅनमध्ये सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंग (लोकल, STD आणि रोमिंगसह), दररोज 2 GB डेटा (त्यानंतर स्पीड 40 Kbps पर्यंत कमी होईल, पण डेटा अनलिमिटेड राहील) आणि 100 मोफत SMS मिळतात. सर्वात आकर्षक बाब म्हणजे, नवीन 4G सिम कार्ड पूर्णपणे मोफत दिले जात आहे.Confirm Ticket : रेल्वेने बदलला मोठा नियम! कन्फर्म सीट हवी असल्यास आत्ताच करून घ्या 'हे' एक काम..नाहीतर 30 जानेवारीनंतर बसेल फटका.BSNL चे अधिकारी सांगतात की, ही ऑफर खासकरून खासगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या महागड्या प्लॅन्सना पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी आहे. सध्या जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियाच्या रिचार्ज महाग झाल्याने लाखो ग्राहक BSNL कडे वळत आहेत. उद्या पासून ही संधी हुकणार आहे.या ऑफरचा फायदा घेण्यासाठी ग्राहकांना जवळच्या BSNL कस्टमर सर्व्हिस सेंटर किंवा अधिकृत रिटेलरकडे जावे लागेल. आधार कार्डसारखी केवायसी डॉक्युमेंट्स घेऊन जा, केवायसी पूर्ण करा आणि 'क्रिसमस बोनान्झा' प्लॅन मागा. फक्त 1 रुपया देऊन नवीन सिम घ्या आणि पटकन सुरू करा..Viral Video : बॉम्बसारखा फुटला मोटोरोलाचा मोबाईल; जीन्सच्या खिशातच झाला स्फोट, पुढे जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.अधिक माहितीसाठी BSNL च्या वेबसाइटला भेट द्या, सेल्फकेअर अॅप वापरा किंवा टोल फ्री नंबर 1800-180-1503 वर कॉल करा.ही ऑफर फक्त नवीन कनेक्शनसाठी आहे, म्हणजे जुन्या ग्राहकांना याचा फायदा नाही. पण जर तुम्ही नवीन सिम घेऊन BSNL च्या वेगवान 4G नेटवर्कचा आनंद घ्यायचा असेल, तर घाई करा. ही संधी हुकवू नका, कारण अशी जबरदस्त ऑफर पुन्हा कधी येईल याची खात्री नाही. BSNL सोबत जोडले जाऊन नववर्षाची सुरुवात करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.