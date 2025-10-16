Diwali Recharge Offer : दिवाळी स्पेशल 1 रुपयचा रिचार्ज! रोज 2GB डेटा, कॉलिंग, SMS अन् महिन्याची वैधता, बड्या कंपनीने आणली धमाका ऑफर

विज्ञान-तंत्र

BSNL 1 Rupee Recharge Offer Diwali 2025 : बीएसएनएलची दिवाळी स्पेशल ऑफर आहे. फक्त 1 रुपयात 30 दिवस 2GB डेली 4G डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स एवढ्या सुविधा आहेत.
Saisimran Ghashi
BSNL 1 Rupee Recharge Offer : दिवाळीत तुमच्या मोबाईल वापरण्याच्या अनुभवात आणखी जास्त सुख-समृद्धी आणण्यासाठी बीएसएनएलने नवीन ग्राहकांसाठी सुपरहिट ऑफर आणली आहे.. फक्त 1 रुपया देऊन तुम्हाला मिळेल पूर्ण 30 दिवसांचा फ्री 4G सर्व्हिस रोज 2 GB हायस्पीड डेटा, अनलिमिटेड व्हॉईस कॉल्स आणि 100 SMS..ही ऑफर 15 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. स्वदेशी 4G नेटवर्कच्या या ऑफर बद्दल जाणून घेऊया सविस्तर

