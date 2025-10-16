Diwali Recharge Offer : दिवाळी स्पेशल 1 रुपयचा रिचार्ज! रोज 2GB डेटा, कॉलिंग, SMS अन् महिन्याची वैधता, बड्या कंपनीने आणली धमाका ऑफर

BSNL 1 Rupee Recharge Offer : दिवाळीत तुमच्या मोबाईल वापरण्याच्या अनुभवात आणखी जास्त सुख-समृद्धी आणण्यासाठी बीएसएनएलने नवीन ग्राहकांसाठी सुपरहिट ऑफर आणली आहे.. फक्त 1 रुपया देऊन तुम्हाला मिळेल पूर्ण 30 दिवसांचा फ्री 4G सर्व्हिस रोज 2 GB हायस्पीड डेटा, अनलिमिटेड व्हॉईस कॉल्स आणि 100 SMS..ही ऑफर 15 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. स्वदेशी 4G नेटवर्कच्या या ऑफर बद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.ऑफरमधील जबरदस्त फायदेअनलिमिटेड कॉलिंग: देशभरात कुठल्याही नंबरवर बोलू शकतारोज 2 GBडेटा: व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग100 डेली एसएमएस: मित्र-नातेवाईकांना दिवाळी शुभेच्छा पाठवा.फ्री सिम कार्ड: नवीन सिम घेऊन लगेच सुरू करू शकताही ऑफर खास नवीन ग्राहकांसाठी आहे. कोणतेही हिडन चार्ज नाही फक्त 1 रुपया आणि 30 दिवसांची मजा घ्या.. बीएसएनएलचे स्वदेशी 4G नेटवर्क देशभरात वेगवान आणि विश्वसनीय आहे. दिवाळीच्या खरेदी, व्हिडिओ कॉल्स आणि स्ट्रीमिंगसाठी परफेक्ट आहे..Erotic Content : आंबट शौकिनासाठी AI ची गुड न्यूज! अडल्ट कंटेंटही तयार करून देणार ChatGPT, कंपनीची मोठी घोषणा, कसं वापरायचं? पाहा.बीएसएनएलला ही ऑफर यश मिळेल याची खात्री आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये अशाच प्रकारची स्कीमने कंपनीला 1 लाख 38 हजारांहून अधिक नवीन ग्राहक मिळवून दिले. त्यामुळे बीएसएनएलने एअरटेलला मागे टाकून दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली..आता दिवाळीमध्ये हा रेकॉर्ड मोडण्याचा मानस आहे.चेअरमनांचा आत्मविश्वास: "दिवाळी बोनस, कायमचा साथीदार!"बीएसएनएलचे चेअरमन आणि एमडी अ. रॉबर्ट जे. रवी म्हणाले, "ही दिवाळी बोनस आहे! आमचे 4जी नेटवर्क अनुभवा आणि अभिमान वाटेल. आमची सर्व्हिस क्वालिटी, कव्हरेज आणि ब्रँड ट्रस्टमुळे ग्राहक आमच्याच राहतील. एकदा ट्राय करा, कायम साथ द्या!".Instagram P13 : लाडका लेक Instagram वर काय करतोय? आता वापरावर पालकांचा कंट्रोल; आई वडिलांना पाहता येणार ॲक्टिविटी, काय आहे PG-13.कशी घ्याल ही ऑफर?जवळील बीएसएनएल स्टोअरला जा किंवा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा (bsnl.co.in वर).नवीन सिम घ्या, 1 रुपया भरा आणि बाकी सर्व फ्रीमध्ये मिळेलदिवाळीच्या हंगामात लाखो नवीन ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी बीएसएनएलने हे 'स्वदेशी 4G' मोहिम चालवली आहे. आता जास्त वाट पाहू नका आजच ऑफरचा लाभ घ्या..शुभ दिपावली!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.