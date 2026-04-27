1 रुपयात अनलिमिटेड कॉल + 2GB डेटा; 100 SMS अन् चक्क 30 दिवसांची वैधता, 'या' कंपनीची तीन दिवस जबरदस्त ऑफर

बीएसएनएलने ग्राहकांसाठी एक जबरदस्त संधी आणली आहे. फक्त 1 रुपयात नवीन सिम कार्ड मिळवा आणि त्यासोबत दररोज 2 GB हायस्पीड डेटाही मिळवा. ही 'Freedom Offer' खूप कमी खर्चात दुसरा मोबाईल नंबर हव्या असणाऱ्यांसाठी सोनेरी संधी आहे..योजनेत काय मिळेल?या Freedom प्लॅनमध्ये तुम्हाला 30 दिवसांची वैधता मिळते. सिम सुरू झाल्यापासून हे दिवस सुरू होतात.पूर्ण महिन्याभर तुम्हाला• सर्व नेटवर्कवर unlimited voice calling• दररोज 100 SMS• दररोज 2GB हायस्पीड डेटा मिळेल. म्हणजे फक्त 1 रुपयात कॉलिंग, मेसेजिंग आणि इंटरनेट या तिन्ही गोष्टींची पूर्ण व्यवस्था होईल. विद्यार्थी, छोटे व्यावसायिक किंवा ज्यांना सस्ता सेकंड नंबर हवा आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना अतिशय फायदेशीर ठरेल..ऑफर कधी संपणार?ही आकर्षक ऑफर फक्त मर्यादित काळासाठीच उपलब्ध आहे. कंपनीने याची शेवटची तारीख 30 एप्रिल 2026 ठरवली आहे. त्यानंतर ही प्लॅन बंद होईल. म्हणून ज्यांना घ्यायची आहे त्यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. वेळ निघून जाण्यापूर्वीच या संधीचा लाभ घ्याऑफर कशी घ्याल?ही ऑफर फक्त ऑफलाइन उपलब्ध आहे. ऑनलाइन अर्ज करता येणार नाही.तुम्हाला जवळच्या BSNL ग्राहक सेवा केंद्रात किंवा अधिकृत स्टोअरमध्ये जावे लागेल.तिथे सोपी KYC प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला नवीन सिम कार्ड मिळेल आणि त्यात हा प्लॅन आधीच सक्रिय असेल..फक्त 1 रुपया खर्च करून पूर्ण महिन्याची मोबाईल सेवा मिळवणे हे खरोखरच कमी खर्चात जास्त फायदा देणारी गोष्ट आहे. बीएसएनएलने यावेळी खूपच आकर्षक प्लॅन आणला आहे. जर तुम्हाला दुसरा नंबर हवा असेल किंवा कमी पैशात चांगला डेटा प्लॅन हवा असेल, तर ही ऑफर संपण्यापूर्वी नक्की घ्या.