Recharge Offers : दिवसाला फक्त 5 रुपयांत वर्षभराचा रिचार्ज; अनलिमिटेड कॉल, रोज 2GB डेटा, SMS अन् बरंच काही..बड्या कंपनीने आणली ऑफर

BSNL Samman Offer Recharge Plan : दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक आकर्षक आणि परवडणारी 'सन्मान योजना' सादर केली आहे. ही योजना वारंवार रिचार्जच्या त्रासातून मुक्ती देणारी आणि वर्षभर रिचार्जच्या काळजी शिवाय सेवांचा आनंद देणारी आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ही योजना खास भेट ठरेल जी अवघ्या ५ रुपयांपेक्षा कमी दैनंदिन खर्चात अनेक फायदे देते..'बीएसएनएल सन्मान योजना'ची किंमत फक्त १,८१२ रुपये आहे आणि याची वैधता तब्बल ३६५ दिवसांची आहे. म्हणजेच दैनंदिन खर्च केवळ ४.९६ रुपये.. वाचून आश्चर्य वाटलं की नाही? या योजनेत मिळणाऱ्या सुविधा खरोखरच बेस्ट आहेत. यामध्ये सर्व नेटवर्कवर अमर्यादित कॉलिंग, दररोज 2GB डेटा, १०० एसएमएस आणि ६ महिन्यांचे बीआयटीव्ही प्रीमियम सबस्क्रिप्शन मोफत आहे. (What is BSNL Samman Plan).

शिवाय नवीन ग्राहकांना मोफत सिम कार्ड मिळेल. ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल जगाशी जोडण्यासाठी आणि त्यांच्या संवाद साधण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. ही मर्यादित कालावधीची ऑफर १८ ऑक्टोबर ते १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत उपलब्ध आहे. फक्त नवीन ग्राहक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेली ही योजना बीएसएनएलच्या अधिकृत वेबसाइटवर, सेल्फकेअर अॅपवर किंवा जवळच्या बीएसएनएल कार्यालयात उपलब्ध आहे..

अधिक माहितीसाठी तुम्ही १८००-१८०-१५०३ या टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधू शकता.बीएसएनएलने या योजनेसह ज्येष्ठ नागरिकांना कनेक्टेड आणि डिजिटली सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कमी खर्चात वर्षभराच्या सुविधांसह ही योजना खरोखरच एक दिवाळीची उत्तम भेट आहे..FAQsWhat is the BSNL Sanman Yojana?बीएसएनएल सन्मान योजना म्हणजे काय?बीएसएनएल सन्मान योजना ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खास रिचार्ज योजना आहे, जी १,८१२ रुपयांत ३६५ दिवसांसाठी अमर्यादित कॉल, २ जीबी दैनिक डेटा, १०० एसएमएस आणि मोफत सिम देते.Who can avail of the BSNL Sanman Yojana?बीएसएनएल सन्मान योजनेचा कोण लाभ घेऊ शकते?ही योजना फक्त नवीन ग्राहक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे, जी मर्यादित कालावधीपर्यंत उपलब्ध आहे.What is the validity and cost of the Sanman Yojana?सन्मान योजनेची वैधता आणि किंमत किती आहे?योजनेची किंमत १,८१२ रुपये असून वैधता ३६५ दिवसांची आहे, म्हणजेच दैनंदिन खर्च फक्त ४.९६ रुपये.What benefits does the Sanman Yojana offer?सन्मान योजनेत कोणते फायदे मिळतात?यामध्ये अमर्यादित कॉलिंग, दररोज २ जीबी डेटा, १०० एसएमएस आणि ६ महिन्यांचे बीआयटीव्ही प्रीमियम सबस्क्रिप्शन मिळते.How can I avail of this plan or get more information?ही योजना कशी घ्यावी किंवा अधिक माहिती कशी मिळवावी?बीएसएनएल कार्यालय, अधिकृत वेबसाइट, सेल्फ-केअर अॅप किंवा १८००-१८०-१५०३ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा..