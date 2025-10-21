विज्ञान-तंत्र

Recharge Offers : दिवसाला फक्त 5 रुपयांत वर्षभराचा रिचार्ज; अनलिमिटेड कॉल, रोज 2GB डेटा, SMS अन् बरंच काही..बड्या कंपनीने आणली ऑफर

Diwali Sanman Offer Recharge plan : दिवाळी निमित्त सन्मान रिचार्ज ऑफर आली आहे. याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर
BSNL Diwali Sanman Offer Recharge plan

BSNL Diwali Sanman Offer Recharge plan

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

BSNL Samman Offer Recharge Plan : दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक आकर्षक आणि परवडणारी ‘सन्मान योजना’ सादर केली आहे. ही योजना वारंवार रिचार्जच्या त्रासातून मुक्ती देणारी आणि वर्षभर रिचार्जच्या काळजी शिवाय सेवांचा आनंद देणारी आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ही योजना खास भेट ठरेल जी अवघ्या ५ रुपयांपेक्षा कमी दैनंदिन खर्चात अनेक फायदे देते.

Loading content, please wait...
BSNL
recharge
mega recharge

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com