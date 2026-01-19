Recharge Plan : फक्त 399 रुपयांच्या रिचार्जमध्ये 3300GB डेटासह अनलिमिटेड कॉलिंग अन् चक्क एक वर्षांची वैधता, बड्या कंपनीने आणली ऑफर

देशातील लाखो ग्राहकांसाठी सुपर आनंदाची बातमी आहे. सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलने आपल्या फायबर ब्रॉडबँड ग्राहकांसाठी अतिशय आकर्षक ऑफर जाहीर केली आहे. नवीन स्पार्क फायबर प्लॅन अंतर्गत केवळ 399 रुपयांत दरमहा 3300 GB हायस्पीड डेटा आणि 50 Mbps वेग मिळणार आहे. त्यासोबत अमर्यादित कॉलिंगची सुविधाही पूर्णपणे मोफत असेल.या प्लॅनमध्ये कोणतेही OTT सबस्क्रिप्शन अॅड नाही.. पण इंटरनेट आणि कॉलिंगची गरज भागवण्यासाठी हा प्लॅन खूपच परवडणारा आहे. ही खास सवलत फक्त पहिल्या 12 महिन्यांसाठी लागू आहे. 13व्या महिन्यापासून याच प्लॅनसाठी 449 रुपये भरावे लागतील.घरबसल्या हा प्लॅन कसा घ्याल?अगदी सोपं आहे. BSNLच्या अधिकृत व्हॉट्सअॅप नंबर 1800 4444 वर फक्त "HI" असा मेसेज पाठवा आणि तुमचा प्लॅन लगेच अॅक्टिव्ह होईल. ही ऑफर सर्व BSNL फायबर ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे..Republic Day Sale 2026 : चक्क 6 हजारात स्मार्ट टीव्ही! कुठे सुरुय ही धमाकेदार ऑफर? पाहा एका क्लिकवर.HDFC ग्राहकांसाठी रेड अलर्ट! जर 'ही' 1 चूक कराल तर डायरेक्ट बँक अकाऊंट होईल रिकामं; आजवरच्या सर्वांत मोठ्या फ्रॉडबद्दल दिली माहिती.याशिवाय मोबाइल ग्राहकांसाठीही खास भेट आहे. बीएसएनएलने काही निवडक रिचार्ज प्लॅन्सवर अतिरिक्त 0.5 GB डेटा दिला आहे. ही सवलत आधी क्रिसमससाठी आणली होती, आता ती 31 जानेवारी 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासाठी एक रुपयाही जास्त भरावा लागणार नाही.कोणत्या प्लॅन्समध्ये मिळणार जादा डेटा?225 रुपयांचा प्लॅन - दररोज 2.5 GB ऐवजी आता 3 GB (30 दिवस)347 रुपयांचा प्लॅन - दररोज 2 GB ऐवजी 2.5 GB (50 दिवस)485 रुपयांचा प्लॅन - दररोज 2 GB ऐवजी 2.5 GB (72 दिवस)2399 रुपयांचा प्लॅन - दररोज 2 GB ऐवजी 2.5 GB (365 दिवस)या ऑफर्समुळे BSNL पुन्हा एकदा ग्राहकांच्या पहिल्या पसंतीत येत आहे. स्वस्तात भरपूर डेटा, वेगवान इंटरनेट आणि विश्वासार्ह सेवा आहे. आता bsnl चे सिमकार्ड घेण्यासाठी थांबायचं कारणच उरलं नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.