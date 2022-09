मुंबई : जर तुम्हाला सांगितले की तुम्ही iPhone 12 मोफत खरेदी करू शकता, तर तुमचा विश्वास बसणार नाही. परंतु हे खरे आहे, Verizon ने खरोखरच iPhone 12 मोफत खरेदी करण्यासाठी सूचीबद्ध केले आहे. हा iPhone दोन वर्षांपूर्वी आजपासून 64GB च्या बेस मॉडेलसाठी $699 (जवळपास 55,827 रुपये) लाँच करण्यात आला होता.

सध्या तुम्ही हा फोन अतिशय स्वस्तात खरेदी करू शकता. एक रुपयाही खर्च न करता iPhone 12 मोफत खरेदी करण्यासाठी, तुम्हाला फक्त Verizon वरून नवीन लाइन खरेदी करावी लागेल.

Verizon वर iPhone 12 डील

सर्व प्रथम तुम्हाला Verizon वेबसाइटवर जावे लागेल. यानंतर, येथे तुम्हाला iPhone 12 फोन शोधायचा आहे. आता तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार आणि आवडीनुसार iPhone 12 साठी अंतर्गत मेमरी आणि रंग पर्याय निवडू शकता. आता Add New Line या पर्यायावर 'Get it Free with Select 5G Unlimited Plans New Line Reward' वर क्लिक करा.

Continue बटणावर क्लिक करण्यासोबतच पुढील विंडोमध्ये नवीन वापरकर्ता पर्याय निवडा. यानंतर तुम्हाला येथे एक नवीन स्क्रीन दिसेल. आता तुम्हाला तुमचा पिन कोड इथे टाकावा लागेल आणि स्थानाची पुष्टी करावी लागेल.

येथे तुम्हाला अनेक Verizon योजना सापडतील. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार निवड करू शकता. iPhone 12 मोफत खरेदी करण्यासाठी 36 महिन्यांच्या कालावधीसाठी पैसे द्या. एकदा पैसे भरल्यानंतर, ठराविक कालावधीसाठी Verizon सदस्यत्व योजनेसह iPhone 12 तुमचा असेल.

आयफोन 12 तपशील

या फोनमध्ये ड्युअल कॅमेरा सिस्टम आहे, ज्यामध्ये मुख्य कॅमेरामध्ये दोन कॅमेऱ्यांचा सेटअप आहे, त्यापैकी 12MP अल्ट्रा वाइड कॅमेरा, 12MP टेलिफोटो कॅमेरा देण्यात आला आहे. याशिवाय 4x ऑप्टिकल झूम रेंज देण्यात आली आहे ज्यामुळे चित्र झूम करता येईल.

या फोनमध्ये नाईट मोड, डीप फ्यूजन, स्मार्ट HDR 3, Apple ProRAW सारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत. या फोनमध्ये नाईट मोड, 4K डॉल्बी व्हिजन HDR रेकॉर्डिंग वैशिष्ट्यासह 12MP ट्रूडेप्थ सेल्फी कॅमेरा आहे.