विज्ञान-तंत्र

Silver Buying Tips : ऑनलाइन सिल्वर ज्वेलरी खरेदी करताय? मग बनावट चांदीपासून राहा सावध, आत्ताच पाहा फेक ओळखायच्या 'या' 5 ट्रिक्स

online silver jewellery buying tips avoid fake : हल्ली सगळ्याच गोष्टी ऑनलाइन मिळतात. पण तुम्ही ऑनलाइन चांदी किंवा दागिने खरेदी करायचा विचार करत असाल तर ही बातमी नक्की वाचा
5 simple tricks to avoid fake silver jewellery online

5 simple tricks to avoid fake silver jewellery online

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजकाल ऑनलाइन शॉपिंग खूप सोपी आणि मजेदार झाली आहे. फक्त एक क्लिक आणि घरी चांदीचे सुंदर दागिने येऊन पोहोचतात. पण कधी कधी हीच सोय धोका बनते. तुम्ही खूप प्रेमाने निवडलेली चांदीची साखळी किंवा अंगठी आली, पण ती बनावट निघाली.! पैसा गेला आणि मन दुखावल ते वेगळच. असे प्रकार टाळण्यासाठी फक्त पाच सोप्या ट्रिक्स फॉलो करा ज्याने तुमची खरेदी नेहमी सुरक्षित राहील.

Loading content, please wait...
Silver Rate
Jewellery
Online Shopping
Silver
Online Shopping Tips
silver jewelry
jewellery shop
gold and silver
Silver jewelry demand
Best Shopping Tips

Related Stories

No stories found.