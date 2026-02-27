Silver Buying Tips : ऑनलाइन सिल्वर ज्वेलरी खरेदी करताय? मग बनावट चांदीपासून राहा सावध, आत्ताच पाहा फेक ओळखायच्या 'या' 5 ट्रिक्स

आजकाल ऑनलाइन शॉपिंग खूप सोपी आणि मजेदार झाली आहे. फक्त एक क्लिक आणि घरी चांदीचे सुंदर दागिने येऊन पोहोचतात. पण कधी कधी हीच सोय धोका बनते. तुम्ही खूप प्रेमाने निवडलेली चांदीची साखळी किंवा अंगठी आली, पण ती बनावट निघाली.! पैसा गेला आणि मन दुखावल ते वेगळच. असे प्रकार टाळण्यासाठी फक्त पाच सोप्या ट्रिक्स फॉलो करा ज्याने तुमची खरेदी नेहमी सुरक्षित राहील..पहिली ट्रिक म्हणजे 925 स्टॅम्पकडे लक्ष द्याखरी चांदी म्हणजे स्टर्लिंग सिल्व्हर ज्यावर '925' असा स्टॅम्प असतो. चांगल्या वेबसाइटवर दागिन्यांचे स्पष्ट फोटो आणि पूर्ण वर्णन असते. स्टॅम्प दिसत नसेल किंवा फोटो अंधुक असेल तर लगेच त्या प्रॉडक्टला नो म्हणा. हे बनावट असण्याचे पहिले मोठे लक्षण आहे.दुसरी ट्रिक आहे रिव्ह्यूज आणि रेटिंग्जप्रत्येक प्रॉडक्टखाली खरेदीदार काय लिहितात ते काळजीपूर्वक पहा. खरे ग्राहक सांगतात की दागिने चमकतात का, रंग उडतो का किंवा लवकर तुटतात का. जर अनेक जण 'फेक', 'क्वालिटी खराब' असे कमेंट्स करत असतील तर त्या दागिन्यांना हात लावू नका. रिव्ह्यूज हे तुमचे बेस्ट मार्गदर्शक आहेत..Nano Banana 2 झाले लाँच! फ्रीमध्ये तुमच्या फोटोला द्या नवा ट्रेंडी लुक, गुगल जेमिनीवर कॉपी-पेस्ट करा 'हे' 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट.तिसरी ट्रिक म्हणजे रिटर्न आणि वॉरंटी पॉलिसी तपासाविश्वासार्ह साइट्स नेहमी ७ ते ३० दिवस रिटर्नची सुविधा आणि काही काळ वॉरंटी देतात. जर साइटवर 'नो रिटर्न', 'नो एक्सचेंज' असे लिहिले असेल तर तिथून दूर राहा. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट किंवा ब्रँडची अधिकृत साइट्स यावर भरवसा ठेवा.चौथी ट्रिक म्हणजे खूप स्वस्त ऑफरचांदी कधीही अगदी स्वस्तात मिळत नाही. 'फक्त ४९९', '७०% सूट' अशा ऑफर्स दिसल्या की सावध व्हा. बाजारभाव तपासून योग्य किंमतीची तुलना करा. असामान्य स्वस्त वस्तु हा बनावट मालाचा मोठा संकेत आहे..Apps Ban India : भारताने 'या' 5 OTT प्लॅटफॉर्मवर घातली बंदी! तुमच्या मोबाईलमध्ये असेल तर लगेच करा डिलीट, नाहीतर होईल कारवाई.पाचवी ट्रिक आहे प्रमाणित ब्रँड आणि दुकानांवरच विश्वास ठेवाTanishq, Kalyan Jewellers, Malabar Gold किंवा Pc Jeweller सारख्या मोठ्या ब्रँड्सकडून खरेदी करा. हे ब्रँड्स दागिन्यांसोबत सत्यतेचे प्रमाणपत्र देतात. कमी फेमस किंवा अनोळखी साइट्स टाळा.या पाच सोप्या ट्रिक्स तुमच्या पॉकेटला आणि मनाला दोन्ही सुरक्षित ठेवतील. आता आत्मविश्वासाने चांदी खरेदी करा आणि फसवणुकीला बायबाय म्हणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.