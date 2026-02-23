Space Research : मनुष्याला अंतराळात मुले होऊ शकतात का? गर्भधारणेविषयी नवे संशोधन; अचंबित करणारे विज्ञान काय म्हणते, जाणून घ्या

गुरुत्वाकर्षणाचा अभाव आणि गर्भाची वाढपृथ्वीवर नऊ महिने गर्भाची वाढ होताना गुरुत्वाकर्षण महत्त्वाची भूमिका बजावते. अंतराळातील 'मायक्रोग्रॅविटी'मध्ये म्हणजेच शून्य गुरुत्वाकर्षण मानवी शरीरातील हाडे आणि स्नायू कमकुवत होतात. विज्ञानाच्या मते गर्भातील बाळाच्या हाडांची रचना आणि पेशींचे विभाजन होण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणाची दिशा आवश्यक असते. जर अंतराळात गर्भधारणा झाली तर बाळाचा सांगाडा योग्यरित्या विकसित न होण्याची दाट शक्यता आहे ज्यामुळे जन्मानंतर ते बाळ पृथ्वीच्या वातावरणात जगणे कठीण होईल..घातक कॉस्मिक रेडिएशनचा धोकाअंतराळात पृथ्वीसारखे संरक्षक ओझोन कवच किंवा चुंबकीय क्षेत्र नसते. तिथे असणारे 'कॉस्मिक रेडिएशन' अत्यंत घातक असते. हे किरण थेट मानवी DNA मध्ये बदल घडवून आणू शकतात. शास्त्रज्ञांच्या मते जर अंतराळात गर्भाची वाढ झाली तर या रेडिएशनमुळे बाळामध्ये गंभीर अनुवांशिक दोष निर्माण होऊ शकतात. हे रेडिएशन केवळ बाळासाठीच नाही तर आईच्या पुनरुत्पादन क्षमतेवरही कायमस्वरूपी परिणाम करू शकते..Whatsapp Schedule Feature : आता व्हॉट्सॲपमध्ये शेड्यूल करता येणार मेसेज; येतय 'जादुई' फीचर; जाणून घ्या कसं वापरायचं?.रक्ताभिसरण आणि प्रसूतीमधील अडथळेपृथ्वीवर गुरुत्वाकर्षणामुळे आपल्या शरीरातील रक्त खालच्या दिशेला प्रवाहित होते.. मात्र अंतराळात ते डोक्याच्या दिशेला अधिक साचते. यामुळे गर्भवती महिलेच्या रक्तदाबात चढ-उतार होऊ शकतात. तसेच अंतराळात प्रसूती करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. गुरुत्वाकर्षणाशिवाय नैसर्गिक प्रसूती दरम्यान लागणारा पुश देणे कठीण होईल आणि शस्त्रक्रिया म्हणजेच C-Section करायची झाल्यास तिथे रक्ताचे थेंब हवेत तरंगू लागल्याने संसर्गाचा धोका प्रचंड वाढेल..Photos : 35 कोटी वर्षे दुर्मिळ 'हसणारा' दगड! ज्याला समजलं होतं नकली दात; तो निघाला प्राचीन जीव, जगभर फोटो व्हायरल.प्राणी प्रयोगांतून मिळालेले निष्कर्षनासा आणि इतर अंतराळ संस्थांनी उंदीर, मासे आणि बेडूक यांच्यावर अंतराळात प्रजनन प्रयोग केले आहेत. काही प्रयोगांत उंदरांच्या गर्भधारणेत यश आले तरीही त्यांच्या पिल्लांमध्ये विकासात्मक त्रुटी दिसून आल्या. मानवांच्या बाबतीत अद्याप असा कोणताही प्रयोग झालेला नाही पण स्पेसलाईफ ओरिजिन सारख्या काही खाजगी कंपन्या भविष्यात अंतराळात प्रसूती करण्याच्या योजनांवर काम करत आहेत. सध्याच्या विज्ञानानुसार अंतराळात मुले होणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आणि अत्यंत जोखमीचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.