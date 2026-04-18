Canva AI 2.0 लॉन्च! डिझाइनिंग वर्ल्डमध्ये धमाका; 20 पेक्षा जास्त जबरदस्त टूल्स, कसे वापरायचे? पाहा

कॅन्व्हाने 'canva मॅजिक स्टुडिओ'च्या माध्यमातून डिझाइनिंगच्या दुनियेत एक मोठी क्रांती केली असून त्यांच्या नवीन AI 2.0 (ज्याला 'Visual Suite 2' म्हणूनही ओळखले जाते) अपडेटमध्ये एकदाम भन्नाट टूल्सचा समावेश करण्यात आला आहे. आता केवळ फोटोंपुरते मर्यादित न राहता कॅन्व्हाने Canva Code आणि Canva Sheets सारखी प्रगत उत्पादकता साधने सादर केली आहेत. यामुळे तुम्ही साध्या शब्दांत वर्णन करून संपूर्ण प्रोग्रामिंग कोड लिहू शकता किंवा क्लिष्ट डेटाचे सेकंदात आकर्षक व्हिज्युअल ग्राफमध्ये रूपांतर करू शकता. हे नवीन युग केवळ डिझाइनरसाठी नाही, तर कोडर आणि डेटा विश्लेषकांसाठीही महत्त्वाचे ठरत आहे..या अपडेटमधील सर्वात प्रभावी फिचर म्हणजे Magic Media मधील प्रगत व्हिडिओ जनरेशन क्षमता. गुगलच्या 'Veo 3' या शक्तिशाली मॉडेलचा वापर करून आता तुम्ही साध्या टेक्स्ट प्रॉम्प्टवरून सिनेमा क्वालिटीचे हायडेफिनिशन व्हिडिओ तयार करू शकता. यामध्ये आवाजाचे आणि म्युझिकचे आपोआप सिंक्रोनाइझेशन करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे, ज्यामुळे सोशल मीडिया क्रिएटर्सना अवघ्या काही मिनिटांत व्यावसायिक दर्जाचे रील्स आणि शॉर्ट्स बनवणे शक्य झाले आहे. व्हिडिओमध्ये कॅमेरा अँगल बदलणे किंवा प्रकाशयोजना सुधारणे आता चॅट करण्याइतके सोपे झाले आहे..व्यावसायिक कामांसाठी Canva Enterprise आणि Canva Shield अंतर्गत सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. एआयने तयार केलेल्या डिझाइनवर कॉपीराइटचा वाद होऊ नये यासाठी कंपनीने आता विशेष विमा (IP Indemnification) कवच दिले आहे. याशिवाय 'Brand Voice' हे नवीन फिचर तुमच्या कंपनीचा इतिहास आणि स्टाईल ओळखून आपोआप सर्व मार्केटिंग पोस्टमध्ये एकाच प्रकारची भाषा वापरण्यास मदत करते. त्यामुळे तुमच्या ब्रँडची विश्वासार्हता आणि सुसूत्रता टिकून राहते..सर्वात शेवटी Canva ने PayPal सोबत भागीदारी करून डिझाइनमध्येच 'पेमेंट लिंक्स' एम्बेड करण्याची सुविधा दिली आहे. याचा अर्थ असा की, तुम्ही एखादे फ्लायर किंवा ब्रोशर डिझाइन केले तर ग्राहक त्या डिझाइनमधील बटनावर क्लिक करून थेट खरेदी करू शकतात. तसेच, Magic Expand आणि Magic Grab सारख्या फोटोग्राफी टूल्सला आता पूर्वीपेक्षा अधिक अचूकता मिळाली आहे, ज्यामुळे फोटोंमधील वस्तू हलवणे किंवा फोटोच्या कडा वाढवणे पूर्णपणे नैसर्गिक वाटते. थोडक्यात Canva AI 2.0 हे आता फक्त डिझाइन टूल न राहता एक परिपूर्ण 'ऑल-इन-वन' बिझनेस हब बनले आहे.