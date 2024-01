Laptop Charger for Car : कारमध्ये लॅपटॉप कसा करायचा चार्ज? 'हे' गॅजेट्स येतील कामी; जाणून घ्या

How to Charge Laptop in Car : कित्येक वेळा आपण प्रवास करत असताना अचानक काही काम समोर येतं, अशा वेळी कारमध्येच लॅपटॉप चार्ज करण्याची गरज भासू शकते. मात्र, कारमध्ये तर लॅपटॉप चार्ज करण्यासाठी सोयच उपलब्ध नसते! अशा वेळी कारच्या फोन चार्ज करण्याच्या सॉकेटमधूनच तुम्ही लॅपटॉपही चार्ज करू शकता. अर्थात, यासाठी तुम्हाला खास गॅजेट वापरण्याची गरज भासणार आहे.