DensePose : तुमचं WiFi ठेवतोय तुमच्यावर नजर; भिंतीच्या आरपार पाहून हालचाली करतोय ट्रॅक, संशोधनातून धक्कादायक खुलासा

कार्नेगी मेलॉन विद्यापीठातील (Carnegie Mellon University) संशोधकांनी विकसित केलेले हे तंत्रज्ञान खरोखरच थक्क करणारे आणि तितकेच विचार करायला लावणारे आहे. वायफाय सिग्नलच्या मदतीने भिंतीपलीकडील मानवी हालचाली टिपण्याच्या या प्रयोगाबद्दलची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊया...हे तंत्रज्ञान नक्की काय आहे?२०२२-२३ च्या सुमारास संशोधकांनी 'DensePose' नावाच्या सिस्टीमचा वापर केला. ही सिस्टीम वायफाय राउटरमधून निघणाऱ्या लहरींच्या (Radio Frequency - RF) आधारे खोलीतील व्यक्तीची त्रिमितीय (3D) प्रतिमा तयार करते. वायफाय लहरी जेव्हा मानवी शरीराला स्पर्श करतात, तेव्हा त्या परावर्तित होतात. या लहरींचे विश्लेषण करून संगणकीय अल्गोरिदम त्या व्यक्तीची पोझिशन, बसण्याची किंवा चालण्याची पद्धत ओळखतो.हे कसे काम करते?सिग्नल मॅपिंग: वायफाय सिग्नल भिंतींमधून आरपार जाऊ शकतात, पण ते मानवी शरीराचा वेध घेतात. जेव्हा एखादी व्यक्ती खोलीत हालचाल करते, तेव्हा वायफाय सिग्नलमध्ये व्यत्यय येतो.AI चे साहाय्य: संशोधकांनी 'डीप न्यूरल नेटवर्क' (Deep Neural Network) वापरले आहे. हे नेटवर्क वायफाय सिग्नलच्या कच्च्या डेटाला (Raw Data) मानवी शरीराच्या डिजिटल मॉडेलमध्ये रूपांतरित करते.कॅमेराशिवाय 'व्हिजन': यात कोणत्याही लेन्स किंवा कॅमेऱ्याचा वापर केला जात नाही. केवळ वायफाय राउटरमधून निघणाऱ्या अदृश्य लहरींचा वापर करून मानवी सांगाडा पडद्यावर हुबेहूब रेखाटला जातो.याचे मुख्य फायदेप्रायव्हसीचे संरक्षण: पारंपारिक कॅमेऱ्यांमुळे लोकांच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो. वायफाय तंत्रज्ञान केवळ हालचाली टिपते, चेहरा किंवा कपडे नाही. त्यामुळे हॉस्पिटल किंवा नर्सिंग होममध्ये रुग्णांच्या गोपनीयतेचा भंग न होता त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल.आरोग्य सेवा: वृद्ध व्यक्ती घरात एकट्या असताना पडल्या किंवा त्यांना काही आपत्कालीन मदत लागली, तर हे तंत्रज्ञान त्वरित धोक्याची सूचना देऊ शकते.कमी खर्च: महागड्या लिडार (LiDAR) किंवा थर्मल कॅमेऱ्यांच्या तुलनेत सामान्य घरगुती वायफाय राउटर वापरून ही यंत्रणा उभी करणे स्वस्त पडते.सुरक्षेची चिंता (Privacy Risks)हे तंत्रज्ञान जितके फायदेशीर आहे, तितकेच ते धोकादायकही ठरू शकतेछुप्या पद्धतीने पाळत: जर हे तंत्रज्ञान चुकीच्या हातात पडले, तर भिंतीबाहेरून घरातील लोकांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणे शक्य होईल. युजरला कळणारही नाही की त्याच्याच घरातील वायफाय त्याच्यावर पाळत ठेवत आहे.डेटा हॅकिंग: वायफाय सिस्टीम हॅक करून गुन्हेगार घराची रेकी (नजर ठेवणे) करण्यासाठी याचा वापर करू शकतात.भविष्यातील वाटचालसंशोधकांचे म्हणणे आहे की हे तंत्रज्ञान सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर आहे. भविष्यात स्मार्ट होम्समध्ये सुरक्षिततेसाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. मात्र त्याआधी याच्याशी संबंधित नैतिक नियम आणि सायबर सुरक्षेच्या उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.थोडक्यात सांगायचे तर तुमच्या घरातील वायफाय केवळ इंटरनेट पुरवणारे साधन न राहता ते आता सगळीकडे नजर ठेवणारा 'डिजिटल डोळा' बनण्याच्या मार्गावर आहे.