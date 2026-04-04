Fan Safety Tips : घरातला पंखा ठरू शकतो धोकादायक! साधी चूक अन् घर जळून होईल खाक; उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी लक्षात ठेवा 'या' 2 गोष्टी

उन्हाळ्याच्या कडाक्यात छताचा पंखा आपल्याला थंडावा देतो पण दुर्लक्ष केल्यास तोच पंखा भीषण आगीचे कारण ठरू शकतो. वाढत्या उष्णतेमुळे पंख्याचा वापर सलग अनेक तास केला जातो, ज्यामुळे त्याचे इंजिन आणि वायरिंगवर ताण येतो. अनेकदा जुने झालेले कंडेंसर किंवा घासले जाणारे बेअरिंग घर्षण निर्माण करतात, ज्यामुळे पंखा प्रमाणाबाहेर गरम होतो. जर तुमच्या पंख्यातून वेगळा आवाज येत असेल किंवा तो नेहमीपेक्षा संथ फिरत असेल, तर समजून जा की त्यात तांत्रिक बिघाड आहे जो शॉर्ट सर्किटला आमंत्रण देऊ शकतो..घरातली मोठी दुर्घटना टाळण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची पहिली गोष्ट म्हणजे वायरिंग आणि रेग्युलेटरची तपासणी. जुन्या घरांमध्ये अनेकदा वायरिंग कमकुवत झालेली असते. उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी इलेक्ट्रिशियनकडून पंख्याचे कनेक्शन तपासून घेणे आवश्यक आहे. जर तुमचा रेग्युलेटर जुना झाला असेल किंवा त्यातून ठिणग्या उडत असतील तर तो लगेच बदलावा. खराब रेग्युलेटरमुळे व्होल्टेजमध्ये चढ उतार होतात, ज्यामुळे पंख्याच्या मोटरला आग लागण्याची शक्यता असते. आजकाल आधुनिक 'इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर' वापरणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. .दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वच्छता आणि ऑयलिंग. पंख्याच्या पात्यांवर साचलेली धूळ फक्त दिसायला खराब नसते, तर ती पंख्याचे वजन वाढवते. यामुळे मोटरवर अतिरिक्त ताण येतो आणि ती गरम होऊ लागते. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला पंख्याची पाती नीट पुसून घ्यावीत आणि त्याच्या बेअरिंगमध्ये वंगण म्हणजेच Grease Oil टाकावे. यामुळे पंखा विनाघर्षण स्मूथ फिरतो आणि मोटर जळण्याचा धोका ९० टक्क्यांनी कमी होतो. लक्षात ठेवा, स्वच्छ पंखा फक्त जास्त हवा देत नाही, तर तो सुरक्षितही असतो..शेवटी पंख्याचा सलग वापर टाळणे हा उत्तम उपाय आहे. दिवसभर पंखा चालू ठेवल्याने त्याचे कॉइल्स गरम होतात. दिवसातून किमान एक-दोन तास पंख्याला विश्रांती द्यावी जेणेकरून त्याची मोटर थंड होईल. तसेच पंखा लावताना तो छताला घट्ट बसवला आहे की नाही याची खात्री करा जेणेकरून तो निसटून पडण्याची भीती राहणार नाही. या साध्या पण महत्त्वाच्या टिप्स पाळल्या तरच तुमचा उन्हाळा सुसह्य आणि सुरक्षित जाईल. सावधगिरी हाच अपघातापासून वाचण्याचा एकमेव मार्ग आहे.